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8. Uluslararası öğrenci Sempozyumu, KSÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), “8. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı.

8. Uluslararası öğrenci Sempozyumu, KSÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi

8. Uluslararası öğrenci Sempozyumu, KSÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), “8. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı.

27 Eylül 2022 Salı 11:43

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) yürütücülüğünde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğinde düzenlenen sempozyum, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

8. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu açılış programına Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç ve Ahmet Özdemir, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, STK temsilcileri ve öğretim üyeleri ile yurt içinden ve yurt dışından öğrenciler katıldı.

Sempozyum Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in açılış konuşması ile başladı.

Güvenç konuşmasında “coğrafya kaderdir” sözüne atıfla milletimizin bin yıldır mazlumların umudu olduğuna işaret ederek “Bu coğrafya öteden beri tüm mazlumların sığınağı olmuştur. Dil, din, ırk, milliyet ayrımı yapmaksızın zorda kalan, darda kalan, doğduğu topraklarda yaşama şansı bulamayan tüm mazlumlara bu coğrafya dün de sahip çıkmıştır, bugün de sahip çıkmaktadır. Bu misyonu sürdürmektedir.” dedi.

Ülkemizde 200 bin misafir öğrenci bulunduğuna dikkat çeken Güvenç, bu sayının kat be kat artması gerektiğini belirterek “Gelen misafir öğrencilerimiz elbette okudukları bölüme dair mesleki kariyerlerini en iyi şekilde ilerletmeliler ve bunu doğdukları ülkelere taşımalılar. Bunu çok önemsiyoruz. Fakat bundan daha fazla önemsediğimiz, ülkelerine buradan gönülleri kazanılmış bir şekilde gitmeleri, yürekleri sevgi dolu olarak gitmeleri.” şeklinde konuştu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da konuşmasında sempozyuma ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek “KSÜ olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. Bununla birlikte bir başka memnun olduğumuz konu da katılımcıların çok çeşitli ülkelerden olması. Bu durum bizim zenginliğimize daha da zenginlik katmaktadır.” dedi.

UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam da bir bilgilendirme konuşması yaparak sempozyuma destek olanlara, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

“Şiir ve Edebiyat” özel temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenci Sempozyumunda öğrenci ve araştırmacılar Sosyal ve Beşerî Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları konularında bildirimler sundu. Gerek KSÜ derslik ve salonlarında yüz yüze, gerekse internet üzerinden çevrimiçi oturumlarla gerçekleştirilen sempozyuma 48 ayrı ülkeden 143 bildiri sunuldu.

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