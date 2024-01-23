ABD Konsolosluğundan KMTSO’ya Ziyaret

Ziyaret kapsamında, Bugansky ve Buluntu arasında gerçekleşen görüşmelerde, ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret potansiyelinin artırılması ve vize kolaylığı sağlanmasıyla ilgili konular ele alındı. Her iki taraf da, ticaret ve işbirliği olanaklarını artırmak amacıyla ortak projelerin geliştirilmesine yönelik işbirliği niyetini vurguladı. Ziyarete KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Dertli ile KMTSO İhracat Ofisi de eşlik etti.

VİZE KOLAYLIĞI TALEBİ İLETİLDİ

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları kaydetti: “Sayın Bugansky ile şehrimiz özelinde istişareler gerçekleştirdik. Bu doğrultuda yapılan yatırımlar ve projelerle ilgili kendilerini bilgilendirdik. Depremden sonraki süreçte ilk kez Kahramanmaraş’a gelen Bugansky’e şehrimizi tanıttık ve depremin ardından iş dünyamızın yaşadığı sorunları paylaştık. Ayrıca ABD’nin iş dünyamızavize kolaylığı sağlamasınayönelik taleplerimizi ilettik. Kendileri de bu taleplerimizi ilgili makamlara rapor olarak sunacaklarını ifade ettiler. Oldukça verimli geçen toplantının hayırlı olmasını temenni ediyorum.”