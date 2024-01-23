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ABD Konsolosluğundan KMTSO’ya Ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluğu Ekonomi ve Vatandaşlık İşleri Müdürü TimothyBugansky, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu'yu ziyaret ederek, stratejik işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

ABD Konsolosluğundan KMTSO’ya Ziyaret

ABD Konsolosluğundan KMTSO’ya Ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluğu Ekonomi ve Vatandaşlık İşleri Müdürü TimothyBugansky, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu'yu ziyaret ederek, stratejik işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

23 Ocak 2024 Salı 17:42

Ziyaret kapsamında, Bugansky ve Buluntu arasında gerçekleşen görüşmelerde, ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret potansiyelinin artırılması ve vize kolaylığı sağlanmasıyla ilgili konular ele alındı. Her iki taraf da, ticaret ve işbirliği olanaklarını artırmak amacıyla ortak projelerin geliştirilmesine yönelik işbirliği niyetini vurguladı. Ziyarete KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Dertli ile KMTSO İhracat Ofisi de eşlik etti.

VİZE KOLAYLIĞI TALEBİ İLETİLDİ
Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları kaydetti: “Sayın Bugansky ile şehrimiz özelinde istişareler gerçekleştirdik. Bu doğrultuda yapılan yatırımlar ve projelerle ilgili kendilerini bilgilendirdik. Depremden sonraki süreçte ilk kez Kahramanmaraş’a gelen Bugansky’e şehrimizi tanıttık ve depremin ardından iş dünyamızın yaşadığı sorunları paylaştık. Ayrıca ABD’nin iş dünyamızavize kolaylığı sağlamasınayönelik taleplerimizi ilettik. Kendileri de bu taleplerimizi ilgili makamlara rapor olarak sunacaklarını ifade ettiler. Oldukça verimli geçen toplantının hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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ABD Konsolosluğundan KMTSO’ya Ziyaret
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