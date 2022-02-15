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Ali Gemci, ‘İşte Maraş’ta şapka takmadıkları için idam edilenlerin belgesi’

Sitemiz yazarlarından Ali Gemci, Kahramanmaraş’ta 30 Kasım 1925 tarihinde yaşanan ve idamla sonuçlanan şapka olaylarıyla ilgili TBMM arşivinde bulunan önemli belgelere ulaştı.

Ali Gemci, ‘İşte Maraş’ta şapka takmadıkları için idam edilenlerin belgesi’

Ali Gemci, ‘İşte Maraş’ta şapka takmadıkları için idam edilenlerin belgesi’

Sitemiz yazarlarından Ali Gemci, Kahramanmaraş’ta 30 Kasım 1925 tarihinde yaşanan ve idamla sonuçlanan şapka olaylarıyla ilgili TBMM arşivinde bulunan önemli belgelere ulaştı.

15 Şubat 2022 Salı 15:02
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Ali Gemci konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı;

“Kahramanmaraş’ta geçmişte bir profesör, Maraş’ta 1925 yılında şapka takmadıkları için idam edilenlerin şapka nedeniyle değil Hırsızlıktan İdam edildikleri yalanını ortaya atmıştı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen konunun peşine düştüm. Yaptığım araştırmalar neticesinde TBMM arşivinden ulaştığı belgelerle sözde profesörün yalanı ortaya çıktı.

O dönem ‘Maşallah Ali Efendi hırsızlıktan idam edildi’ yalanını ortaya atarak Maşallah Ali Efendiye iftira atan günümüzün sözde profesörüne belgelerle cevap veriyorum’

İşte idam sebebini şapka olarak gösteren belgeler...

SÖZDE PROFESÖR HIRSIZ İLAN ETMİŞTİ

Sözde Prof A.E., şapka giymedikleri için insanların asıldığını söylemenin doğru olmadığını ve olayın hırsızlık olduğunu iddia ederek şu açıklamayı yapmıştı:

" Araştırmayı tamamladım. Sonuçta şapka giyilmesine muhalefet eden insanların cezalandırılmadığını ve bunların geçmişte daha farklı suçlarla, özellikle hırsızlıktan aranan insanlar olduğu ortaya çıkıyor. Daha sonra o insanların 'Neden şapka giymediniz?' sorusu karşısında 'Biz bulamadık. Bulsaydık giyerdik' şeklinde kendilerini savunduğunu ve o dönemdeki hakim ve savcıların da zanlıların bu ifadelerinin doğru olduğunu görmüşler. Sonuç itibariyle karara varmışlar. Mahkeme sonucunda alınan karara baktığımızda idam cezasına 7 kişi mahkum olmuştur. Bunlardan biri Ulu Cami müezzini Hafız Mehmet, ikincisi İnşallah Maşallah Ali, üçüncüsü Pekmezci Hacı Hüseyin, dördüncüsü Kuytu Muhtarı Hafız Mehmet, beşincisi Molla İbrahim, altıncısı Bayraktar Hamdi, yedincisi ise Nalbant Ahmet. Hatta o gece zanlıların tutulduğu hücrenin kapısı açık bırakılmıştır. İnfaz memuru da çıkmaları için kapıyı göstermiştir. Ama bunların üçü içeride kalmış, dördü oradan uzaklaşmıştır. Kimse de bunları aramamıştır. Aradan bir müddet sonra zaten af çıkmış ve bunlar da tekrar normal hayatlarına devam etmişlerdir. İçeride kalan 3 kişi infaz memuru tarafından eline verilen talimat gereğince idam edilmiştir. Ancak bu idam edilenler de şapka giymediklerinden dolayı değil, hırsızlıktan dolayı. Bu tarihte hırsızlık ve buna benzer suçların cezası idamdır. Bundan dolayı idam edilmişlerdir."

Son Güncelleme: 15.02.2022 15:07
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‘İşte Maraş’ta şapka Takmadıkları Için Idam Edilenlerin Belgesi’Ali Gemci
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