Ali Öztunç, “Kahramanmaraş'ta içmek için bile su yok”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen Kahramanmaraş'ta hayatın normale dönmediğini belirtti. Şehirde su sorunu yaşandığına dikkat çeken Öztunç, "Kahramanmaraş'ta içmek, sulamak ve banyo yapmak için su yok" şeklinde konuştu.

'MİLLETTEN SABIR DİLEYECEĞİNE KENDİNE ÇEKİDÜZEN VER'

Deprem sonrası orta hasarlı binaların durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadığını, yeterli sağlık hizmeti sunulamadığını da ileri süren Öztunç, "Millet perişan. Medya CHP'yi tartışıyor; zamları, hükümetin yanlışlarını, deprem bölgesini konuşmuyor. Sayın Erdoğan ve iktidarın da zerre kadar umurunda değil" sözlerini sarf etti. CHP'li Öztunç, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "enflasyon konusunda vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını bekledikleri" açıklamasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Milletten sabır dileyeceğine, kendine ve çevrendekilere çekidüzen ver" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'IN 'EMEKLİ MAAŞI' AÇIKLAMALARINA ELEŞTİRİ

Erdoğan'ın CHP'li büyükşehir belediyelerine yönelik eleştirilerinin anımsatılması üzerine de Öztunç, "Yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'u alamayacakları gibi Bursa, Balıkesir ve Manisa'yı da kaybedecekler" dedi. Öztunç Bursa, Balıkesir ve Manisa'da son seçimlerde aldıkları oy oranları ile CHP'li belediyelerin başarılı yönetiminin bu kanaate varmalarında etkili olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarına da değinen Öztunç, "Emekliye zammı vermeyen de 'Olacak şey değil.' diyen de kendisi" şeklinde konuştu.