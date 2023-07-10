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Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın İçme Suyu Problemini Meclis’e Taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraşlı yurttaşların içme suyu problemini Meclis’te dile getirdi. Özellikle depremden sonra büyük bir sorun haline dönüşen ve Büyükşehir Belediyesi’nin bir türlü çözüm üretemediği konuyu Öztunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye cevaplandırması üzerine sordu ve bilgi talebinde bulundu.

Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın İçme Suyu Problemini Meclis’e Taşıdı

Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın İçme Suyu Problemini Meclis’e Taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraşlı yurttaşların içme suyu problemini Meclis’te dile getirdi. Özellikle depremden sonra büyük bir sorun haline dönüşen ve Büyükşehir Belediyesi’nin bir türlü çözüm üretemediği konuyu Öztunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye cevaplandırması üzerine sordu ve bilgi talebinde bulundu.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:03

6 Şubat depremlerinden sonra büyük yara alan Kahramanmaraş, içme suyu problemleriyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşları zor durumda bırakan sorunu CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç dile getirdi ve Bakan Özhaseki’ye durumun acilen çözülmesi gerektiğini iletti.

“YILLARDIR ÇÖZÜLMEYEN ALT YAPI SORUNLARI DEPREMLE BİRLİKTE DAHA DA DERİNLEŞMİŞTİR”

Öztunç, Bakan Özhaseki’ye yönelttiği soru önergesinde konuyu şu şekilde dile getirdi: “Yıllardır çözülmeyen alt yapı sorunları depremle birlikte daha da derinleşmiş ve su zengini Kahramanmaraş susuzluğa mahkûm olmuştur. Özelikle yaz sıcaklarının başlaması ile salgın ve hastalık riski gittikçe artmaktadır. Örneğin Afşin ilçemizin Kabağaç Mahallesi, Pazarcık ilçemizin Hürriyet mahallesi gibi Kahramanmaraş’ın birçok mahallesi susuzluktan perişan bir durumdadır. Bir an önce Kahramanmaraş’ın su probleminin ve altyapı sorunlarının çözülmesi gerekmektedir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yazılı olarak cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na önerge sunan Ali Öztunç’un yanıt beklediği sorular ise şu şekilde oldu:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde uzun süreli su kesintilerine gitmesinin sebepleri nelerdir?

Su zengini olan Kahramanmaraş’ın suyu yeterli değil midir? Barajlardaki doluluk oranı ne kadardır?

Geçen aylarda Sağlık Bakanlığının Kahramanmaraşta aldığı su örneklerinden 176 örnegin mikrobik ve kimyasal uygunsuzluk taşıdığı ve içme suyu kullanılmaması gerektiği açıklanmıştı, Kahramanmaraş’ın içme suyu ne kadar sıklıkta analiz edilmektedir? Yapılan su analiz değerleri nedir? Kahramanmaraş’ın içme suyun içilebilir durumu nedir?

Kahramanmaraş’ın su ve altyapı sorununu ne zaman çözüme kavuşturacaksınız?

Anahtar Kelimeler:
Ali öztunçKahramanmaraş’ın İçme Suyu Problemini Meclis’e Taşıdı
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