Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın İçme Suyu Problemini Meclis’e Taşıdı

6 Şubat depremlerinden sonra büyük yara alan Kahramanmaraş, içme suyu problemleriyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşları zor durumda bırakan sorunu CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç dile getirdi ve Bakan Özhaseki’ye durumun acilen çözülmesi gerektiğini iletti.

“YILLARDIR ÇÖZÜLMEYEN ALT YAPI SORUNLARI DEPREMLE BİRLİKTE DAHA DA DERİNLEŞMİŞTİR”

Öztunç, Bakan Özhaseki’ye yönelttiği soru önergesinde konuyu şu şekilde dile getirdi: “Yıllardır çözülmeyen alt yapı sorunları depremle birlikte daha da derinleşmiş ve su zengini Kahramanmaraş susuzluğa mahkûm olmuştur. Özelikle yaz sıcaklarının başlaması ile salgın ve hastalık riski gittikçe artmaktadır. Örneğin Afşin ilçemizin Kabağaç Mahallesi, Pazarcık ilçemizin Hürriyet mahallesi gibi Kahramanmaraş’ın birçok mahallesi susuzluktan perişan bir durumdadır. Bir an önce Kahramanmaraş’ın su probleminin ve altyapı sorunlarının çözülmesi gerekmektedir”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yazılı olarak cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na önerge sunan Ali Öztunç’un yanıt beklediği sorular ise şu şekilde oldu:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde uzun süreli su kesintilerine gitmesinin sebepleri nelerdir?

Su zengini olan Kahramanmaraş’ın suyu yeterli değil midir? Barajlardaki doluluk oranı ne kadardır?

Geçen aylarda Sağlık Bakanlığının Kahramanmaraşta aldığı su örneklerinden 176 örnegin mikrobik ve kimyasal uygunsuzluk taşıdığı ve içme suyu kullanılmaması gerektiği açıklanmıştı, Kahramanmaraş’ın içme suyu ne kadar sıklıkta analiz edilmektedir? Yapılan su analiz değerleri nedir? Kahramanmaraş’ın içme suyun içilebilir durumu nedir?

Kahramanmaraş’ın su ve altyapı sorununu ne zaman çözüme kavuşturacaksınız?