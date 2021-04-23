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Ali Öztunç: "Mehmet Gürbüz belediye başkanlığını hak etmiyor"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistn Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile ilgili ortaya atılan iddialar için Süleyman Soylu'yu göreve davet etti.

Ali Öztunç: "Mehmet Gürbüz belediye başkanlığını hak etmiyor"

Ali Öztunç: "Mehmet Gürbüz belediye başkanlığını hak etmiyor"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistn Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile ilgili ortaya atılan iddialar için Süleyman Soylu'yu göreve davet etti.

23 Nisan 2021 Cuma 09:39
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Ali Öztunç, sosyal medya hesabında yaptığı videolu paylaşımda, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün iddialarla anılması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu göreve davet etti.

Öztunç, CHP'li bir belediyede aynı olayın yaşanması durumunda görevden alınacağını vurgulayarak, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Değerli Elbistanlı hemşerilerim. Gün geçmiyor ki Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile ilgili yeni bir skandal ortaya çıkmasın. Yerel seçimlerden önce, Elbistan'ı kalkındıracak diye Ak Partililer tarafından lanse edildi ama maalesef Mehmet Gürbüz, Elbistan'ı hem kutuplaştırıyor hem kamplaştırıyor hem de hiçbir çalışma yapmıyor.

Denetim raporu ortada. Denetim raporundaki iddialar, sahte imza iddiaları, bilboard skandalı, şeker fabrikası ile ilgili iddialar. pek çok iddia ortada.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞINI HAK ETMİYOR"

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan'da belediye başkanlığını hak etmiyor ve maalesef hem başarısız hem toplumu kamplaştırıyor hem de başka dalavereli işlerle adı anılıyor.

Eğer bugün bir CHPli belediye başkanı orada olsaydı ve bunlar onun döneminde olsaydı, hemen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elbistan'a müfettiş gönderirdi. Görevden alırdı, kayyum atardı, her yolu denerdi.

Ak Partili diye mi bunları yapmıyorsunuz? Ak Partili belediye başkanı olduğu için mi üstüne gitmiyorsunuz, denetim yapmıyorsunuz, müfettiş göndermiyorsunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu göreve davet ediyorum. Elbistan'da öyle bir belediye başkanı var ki şehri bitiriyor, şehri mahvediyor ve her türlü iddiada da ismi geçiyor.

Bir an evvle, Elbistan blediye başkanlığı koltuğunda oturan Mehmet Gürbüz'ün görevden el çektirilmesi gerekiyor."

Son Güncelleme: 23.04.2021 19:51
Anahtar Kelimeler:
Ali Öztunç: Mehmet Gürbüz Belediye Başkanlığını Hak Etmiyor
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