Kore Gazimiz rahmetli Ömer Yavuz Amcamızı, bugün öğle namazını müteakip, merkez Konaklı Köyü kabristanında hep birlikte ebedî istirahatgâhına tevdî eyledik diyen Çorum Valisi Sayın Mustafa Çifti Vasiyeti gereği cenaze namazını ben kıldırdım, defin esnasında Tekâsür Suresi’ni okudum, arzu ettiği şekilde kendisini dâr-ı bekâya uğurladık diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Ruhun şâd olsun Ömer Dedemiz, Allah umduğuna nâil, korktuğundan emin eylesin diyerek üzüntüsünü dile getirdi. İşte bütün mesele bu vasiyet yerine geldi bugün. Çünkü kore gazimiz Ömer Yavuz cenazemi sen kaldır dediği Çorum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi vasiyeti yerine getirmenin huzur ve mutluluğu içinde Ömer Yavuz amca huzura kavuştu. Her zaman takdir ettiğim, onur ve gurur duyduğum bir insan olan Sayın Çiftçi yine yapması gerekeni yaparak gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Düşünün bir kere Kore gazisi Ömer Yavuz amca diyorki! Eğer ben bu dünya'dan göçüp gidersem beni sen götür gideceğim son durağa sen götür diyen Kore gazisi Ömer Yavuz Sayın Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Kore gazisi Ömer Yavuz amcayı son yolculuğuna uğurlamanın huzuru içinde bugün Üzerine düşen herne varsa yerine getirmenin Çorumlu Kore gazisi Ömer Yavuz amcayı ebedi istirahatine elleriyle yerleştirmenin mutluluğu içindeydi. Yolun ışıklı olsun Gazi Ömer Yavuz amca. yattığın yerde huzurlu ol mekanın cennet olsun rahmet diliyorum. Anadolu'nun yiğitleri üzerine aldığı her türlü görevi getirmenin haklı gururunu yaşıyor ve yaşatıyor olması ise Ülke, Vatan Toprak, ve Bayrak ile millet aşkı ile yanıp tutuşanların sevdasıdır. Teşekkürler Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Teşekkürler Konya İli Çumra İlçesinin Karayağız delikanlısı Sayın Mustafa Çiftçi. Bu ülke'nin sana ve senin gibi Vatan, Toprak, Bayrak ve Millet aşkı ile yanıp tutuşanlara ihtiyacı var ve sizden emanet kalsın. Emanete ve vasiyete sahip çıkarak Yine gönüllerde taht kurdun. Yolun Açık ve ışıklı olsun Kore gazisi Ömer Yavuz amca mekanın cennet olsun rahmet diliyorum. Teşekkürler Sayın Mustafa Çiftçi Ve geçmişine sahip çıkanlara. Vatan, Toprak, Bayrak Ve Millet aşkı ile yanıp tutşanlara. Helal olsun sana, helal olsun yüreğindeki bu ateş hiç sönmesin inşallah. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum içindeki insan sevgisine.