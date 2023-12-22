Andırın Beyaza Büründü

Dün gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, sabahın ilk ışıklarıyla beraber yerini yağmura bıraktı. İlçenin yüksek kesimlerine ise özellikle Halbur yaylası, Geben mahallesi ve Göksun İlçesi yoğun şekilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi şehir merkezinde şiddetli fırtına ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise yoğun şekilde kar yağdı.
Dün gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, sabahın ilk ışıklarıyla beraber yerini yağmura bıraktı. İlçenin yüksek kesimlerine ise özellikle Halbur yaylası, Geben mahallesi ve Göksun İlçesi yoğun şekilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.