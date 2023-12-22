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Andırın Beyaza Büründü

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi şehir merkezinde şiddetli fırtına ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise yoğun şekilde kar yağdı.

Andırın Beyaza Büründü

Andırın Beyaza Büründü

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi şehir merkezinde şiddetli fırtına ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise yoğun şekilde kar yağdı.

22 Aralık 2023 Cuma 13:42

Dün gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, sabahın ilk ışıklarıyla beraber yerini yağmura bıraktı. İlçenin yüksek kesimlerine ise özellikle Halbur yaylası, Geben mahallesi ve Göksun İlçesi yoğun şekilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Anahtar Kelimeler:
Andırın Beyaza Büründü
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