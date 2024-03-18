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Arıkan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Kahramanmaraş İttifakı (CHP-Saadet) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Arıkan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Arıkan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Kahramanmaraş İttifakı (CHP-Saadet) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

18 Mart 2024 Pazartesi 15:53

Arıkan, mesajında Türk milletinin tarihinde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zaferi'nin, vatanın ve bağımsızlığın kutsal değerlerinin korunması adına verilen destansı bir mücadele olduğunu belirtti.

Arıkan, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Çanakkale'de verilen kahramanca mücadele, Türk milletinin vatan sevgisi ve özgürlük tutkusunun ne denli büyük olduğunun bir kanıtıdır" dedi.

Arıkan, Çanakkale ruhunun, Türkiye'nin her köşesinde yaşatılması gerektiğine dikkat çekerek, "Çanakkale Zaferi, sadece bir tarihi olay değil, aynı zamanda gelecek nesillere miras olarak bırakılması gereken önemli bir değerdir. Bizler, bu zaferin ardından gelen nesiller olarak, şehitlerimizin ve gazilerimizin mirasına sahip çıkmalı, vatan sevgisi ve milli değerler konusunda her zaman üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İttifakı (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde tüm Türk milletine ve şehitlerimize olan minnet ve şükranlarını dile getirdiğini belirterek, "Bizler, Çanakkale ruhunu her zaman yaşatacak, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için her zaman mücadele edeceğiz. Bu vesileyle 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni, kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

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Arıkan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı
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