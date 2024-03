Dulkadiroğlu’na Oto Galericiler Sitesi Yapılacak

Başkan Okay, inşa edecekleri Oto Galericiler Sitesi’nin her türlü ihtiyaca cevap verecek kapasitede olacağını söyledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni dönem için projelendirdikleri Oto Galericiler Sitesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Galericiler sitesinin büyüklüğüne dikkat çeken Başkan Okay, içerisinde Banka, Noter, Ekspertiz, Bakım İstasyonu, Yönetim Merkezi, Cami, Kafeterya, çeşitli sosyal alanlar ve muhtelif iş yerlerinin olacağını belirtti.



Galerici esnafın ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik geniş kapsamlı bir proje hazırladıklarının altını çizen Başkan Okay, proje ile ilgili şunları söyledi: “Oto galerici esnafı ilçemizde ve hatta şehrimizde muhtelif yerlerde hizmet vermeye çalışıyor. Bulundukları alanlar ruhsatsız ve sorunlu durumda. Bu sorunu ortadan kaldırma adına Oto Galericiler Sitesi projesini hazırladık. Burada amaç esnafın sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi, vatandaşların da huzur içerisinde alışverişini yapmasıdır. Bu kapsamda site içerisinde her türlü ayrıntıyı ve detayı düşündük. Proje yükseldiğinde, bu durumdan hem esnafımız, hem de vatandaşlarımızın memnun kalacağını ön görmekteyiz. Deprem sonrası yeniden ayağa kalkan ilçemizin her açıdan güzelleşmesi adına bizlerde üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ben bu güzel projenin şimdiden ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”