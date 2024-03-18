Karaca, cafer güçlü ile gücüne güç kattı!

Her gün ilçede büyük oy potansiyeline sahip isimlerin Yeniden Refah Partisine katılım sağladığı Türkoğlu İlçesinde, Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca’ya destek için dün akşam da Belediye Eski Başkanı Cafer Güçlü beraberinde çok sayıda yol arkadaşı ile katılım sağladı.

Seçim Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen katılım törenine Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar da katıldı.

DEĞİŞİMİN ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAYACAKTIR

Yeniden Refah Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca; “Öncelikle her gün katılımlarıyla bize destek veren, seçim ofisimizin dolup taşmasını sağlayan hemşehrilerime ne kadar teşekkür etsem az. Bugün de aramıza katılan gücümüze Güç Katan Cafer Güçlü Başkanıma beraberindeki kardeşlerime teşekkür ediyorum,aramıza hoş geldi, şeref verdi.

Bu katılımlarla Türkoğlu’ndaki değişim mücadelemiz güçlenerek devam edecektir. Türkoğlu’muzun her karışına hizmet götürmek için girdiğimiz bu yolda halkımızın desteği katlanarak sürmektedir. Bizlerin bu birlikteliği Allah’ın izniyle sandığa kadar çığ gibi büyümeye devam edecektir. Artık değişimin zamanı gelmiştir. Değişimin önünde hiçbir güç duramayacaktır. Kimin ne söylediğinin hiçbir önemi kalmamıştır. Asıl sözü sandıkta halkımız söyleyecektir. Türkoğlu’nda değişim gerekliliğinin ne kadar önemli olduğunu herkes görüyor” dedi.

BÜYÜK BİR DİP DALGASI VAR, SESSİZ ÇOĞUNLUK BİZİMLE

Yeniden Refah Partisi’ne katılan Türkoğlu Eski Belediye Başkanı Cafer Güçlü ise; “Türkoğlu için taşın altında bizimde elimizin olması gerektiğini düşündük. Mehmet Karaca Başkan ile görüşerek katılım kararını aldık.

Mehmet Karaca Başkan’a desteğimiz ve güvenimiz tamdır. İnşallah 31 Mart’ta zaferi hep beraber kutlarız. Sadece bugünkü kalabalıkla beraber değiliz. Dip dalgası bizimle beraber, sessiz çoğunluk bizimle beraber; ben onları tanıyorum. Buradan da onlara selam gönderiyorum. Oylar sandıkta patlayacaktır” diye konuştu.

BİZ KAZANIRSAK KAHRAMANMARAŞ KAZANACAK

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydoğar ise konuşmasında; “Sizlere bir hikâye anlatmak istiyorum. Babamın dedesi Osmanlı askeriymiş. Komutanın emir subayıymış. Savaş esnasında komutan namaz kılarken komutanın yazısı gelir. İçeri girer ve komutanın namazı biter. Namazı bitince komutana bizzat şu ifadeyi kullanır: “Komutanım, müjdemi isterim. Paşalık yazınız geldi.” Komutan gayet sakin bir şekilde: “Otur evladım, bu savaşı kazanırsak sen de paşasın ben de paşayım. Bu savaşı kaybedersek sen paşa olsan ne olur, ben paşa olsam ne olur” der. Bugün savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Bu seçimi kazanırsak Türkoğlu’nun tamamı belediye başkanı olacak. Türkoğlu’nun tamamı söz sahibi olacak. Bu seçimi kazanırsak Kahramanmaraş’ın tamamı belediye başkanı olacak, Yeniden Refahlı belediyelerde vatandaş söz sahibi olacak.

SADECE OY DEĞİL, HAYIR DUALARINIZI DA İSTİYORUZ

Türkoğlu Belediye Başkan Adayımız Mehmet Karaca Bey’i ve ilçe başkanımız Celalettin Kaplan’ı tebrik ediyorum. Neden mi? Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey şehrimize gönderirken şunu söyledi: “Siyasete nezaket getireceksiniz, siyasete zarafet getireceksiniz” dedi. Bugün 2 başkanımızda Türkoğlu’nda CHP’den, AKPartiden, İYİPartiden, MHP’den önde gelenleri Yeniden Refah Partisi’nde topladılar. Allah onlardan razı olsun. Biz bu yola sevmek için, hizmet için çıktık derken boşa dememiştik. 31 Mart seçimlerinde sandığa gidiyoruz. Sizlerden sadece oy istemeyeceğiz. Bize oy verirken; hayır dualarınızla, kalbinizle, gönlünüzle vereceksiniz. Çünkü sadece bize oy verirseniz, maddeden öteye geçmez. Mana kazanmaz. Başkaları oy isteyebilir, biz Yeniden Refah Partililer olarak oyun yanında hayır dualarınızı da istiyoruz. Oyun yanında dua istiyoruz ki mana kazansın. Hizmetimiz hayır olsun, mücadelemiz hayır olsun.

Ramazanın başında Diyanet İşleri, 1 kişilik fitre fiyatını 130 TL olarak açıkladı. Eğer ki 1 kişi en tabandan bir günlük iaşesi olaraktan 130 TL’ye karnını doyuruyorsa, bu rakam aylık 3 bin 900 TL yapar. Bir de hacı annemiz varsa evde 7800 TL yapar. Emekliye 10 bin TL maaş verildiğini hesaba katarsak 2200 TL kalır. Bir evin gıda ihtiyacını en tabandan düştük evde 2200 TL para kaldı. Ev kira ise ödeyemedin. Elektrik, su ödenmişse de torununa harçlık veremedin, evin diğer ihtiyaçlarını alamadın. Zamanında en çok zammı yapan Erbakan Hocanın partisiydi. 31 Mart’ta oylarımızı 2. Erbakan’a vereceğiz ki bu seçim onun iktidarının basamağı olacak. İnşallah o dönemlerin temelini atacağız. Emeklinin evindeki annemiz, kızımız, bacımız, akşamleyin evine ekmek götüremeyen babamız, sabahleyin çocuğunun önüne yeterli gıda malzemesini koyamayan annemiz artık Yeniden Refah’a dönüyor. Çığ gibi büyüyoruz. Biz iktidar partisinin seçim çalışmalarını da dinliyoruz. “Reisin karşısında yüzde 70 ile gidelim” diyorlar. Keşke bu yüzde 70’i hizmetle sağlasaydınız. Vatandaş perde arkasına geçince fikrini değiştirir diyorlar. Benim Kahramanmaraşlı hemşerimin, benim Türkoğlulu hemşerimin perdenin arkasında da kararı nettir, perdenin önünde de nettir. Bu seçim artık yeter diyoruz. Bu sefer Yeniden Refah diyeceğiz.

TÜRKOĞLU’NA GELİRKEN TOZUN, TOPRAĞIN İÇERİSİNDEN GEÇİYORUZ

Geçen gün Mehmet Karaca Başkanım ile Türkoğlu’nun köylerine gittik. Vatandaşlara; “Kahramanmaraş’ın merkezinde ne varsa Türkoğlu’nun köyünde de onlar olacak” demişler. Bırakın Türkoğlu’un köylerini, Türkoğlu’nun merkezine bir şeyler yapsaydınız. Buraya gelirken tozun toprağın içerisinden geçiyoruz. Şu toprakları, şu yolları temizlemek çok mu zor? Bu insanların sizden isteği seçim günü değil geçim günü de yanında olmanız. Siz geçim günü bu vatandaşın yanına çıkmadınız. Bu vatandaşa sahip çıkmadınız. Yolda selam vermeyi ve selam vermeye tenezzül etmediniz. Ne yapmamız gerektiğini değil, ne yapmamız gerektiğini bunlar bize çok güzel öğretti” diye konuştu.