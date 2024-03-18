Kahramanmaraş’ta 49 kişi tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11-18 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde arama kararı bulunan 75 şahıs ile uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs olmak üzere toplamda 103 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonlar neticesinde 49 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen maddeler arasında 170,07 gram metamfetamin, 167 adet sentetik ecza, 13 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet ruhsatsız av tüfeği bulunuyor.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara da müdahale edildi. Operasyonlar kapsamında 20 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 26 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.