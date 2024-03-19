Kahramanmaraş ve Malatya’da kura heyecanı!

Merkez Üssü Pazarcık ve Elbistan olan 6 Şubat 2023'teki 7,7 ile 7, büyüklüğündeki iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Deprem bölgesinde 300 bin konutun inşasının sürerken bir yandan da tamamlananlar hak sahiplerine çekilen kura ile veriliyor. Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 300 bin inşaatın devam ettiği deprem bölgesinde 30 bin 697 ev daha tamamlandı.

Kahramanmaraş ve Malatya’da tamamlanan konutların hak sahipleri bugün belirlenecek.

Kura çekilişine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan canlı bağlantı ile katılacak.