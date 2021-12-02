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AVED Başkanı Kavak: ‘Asıl engelliler onları görmeyenlerdir’

AVED Yönetim Kurulu Başkanı Sadullah Kavak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada; “Asıl engelliler onları görmeyenlerdir” dedi.

AVED Başkanı Kavak: ‘Asıl engelliler onları görmeyenlerdir’

AVED Başkanı Kavak: ‘Asıl engelliler onları görmeyenlerdir’

AVED Yönetim Kurulu Başkanı Sadullah Kavak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada; “Asıl engelliler onları görmeyenlerdir” dedi.

02 Aralık 2021 Perşembe 16:41
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü hakkında bilgi veren AVED Yönetim Kurulu Başkanı Sadullah Kavak, “Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır” dedi.

“Dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunuyor”

AVED Başkanı Kavak, açıklamasını şöyle sürdürdü: “BM'nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 sürdürülebilir kalkınma gündeminin ve ayrıca sendai afet riskini azaltma çerçevesi, insani eylemde engelli bireylerin dahil edilmesi şartı, yeni kentsel gündem ve kalkınma için finansman hakkında Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer uluslararası kalkınma taahhütlerinin uygulanmasına katkıda bulundu. Ayrıca Günümüzde dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunuyor ancak tüm insanlar engelli adayıdır. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü de tüm dünyada engelli haklarına dikkat çekildiği, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikler düzenlediği farkındalık günü olarak karşımıza çıkıyor.”

“Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir”

AVED Başkanı Kavak, konuşmasının sonunda ise, “Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Dünya da ve Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek gerek sosyal yaşamda gerekse eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekânsal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için her gün birlikte çalışalım. AVED Gene Başkanımız Poyraz Veysel Çadır’ında sürekli dillendirdiği asıl engelliler onları görmeyenlerdir. Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir. Hoşgörü, sevgi ve saygıyla daha güçlü bir ülkede hep birlikte yaşamı kucaklayalım” ifadelerine yer verdi.

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AVED Başkanı Kavak: ‘Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir’
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