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Bakan Işıkhan ve Başkan Güngör, Depremzedelerle Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bakanlık alanındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile katıldığı koordinasyon toplantısının ardından Baykar Geçici Konaklama Merkezi’ni ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan ve Başkan Güngör, Depremzedelerle Buluştu

Bakan Işıkhan ve Başkan Güngör, Depremzedelerle Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bakanlık alanındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile katıldığı koordinasyon toplantısının ardından Baykar Geçici Konaklama Merkezi’ni ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

09 Temmuz 2023 Pazar 12:03

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici,Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ve kurum yetkililerinin de yer aldığı toplantıda; şehrin imar ve inşası noktasında yürütülen faaliyetler, kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası, ticaretin canlandırılması için gerçekleştirilen yatırımlar gibi pek çok konuya ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Bakan Işıkhan, Geçici Barınma Merkezinde Depremzedelerle Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyetin Afet Koordinasyon Merkezi’nden sonraki durağı ise Baykar Geçici Konaklama Merkezi oldu. Konteyner kentte depremzedelerle bir araya gelen heyet, vatandaşlarla sohbet ederek acılarını paylaştı. Koordinasyon toplantısı ve Baykar Geçici Konaklama Merkezi ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Bakanlık alanındaki çalışmalarla ilgili şehrimize gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile Afet Koordinasyon Merkezi’nde katıldığımız toplantının ardından Baykar Geçici Konaklama Merkezi’nde hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Hemşehrilerimizin misafiri olduk, sohbet ettik, acılarını paylaştık. Şehrimize göstermiş olduğu ilgi alaka ve destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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