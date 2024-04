Başkan Akpınar, Mahalle Ziyaretleri Yaparak Vatandaşlarla Hasbihal Etti

Akpınar, seçim sürecinde ve sonrasında kendilerine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür ederek projelerini anlattı. Yeni dönemin birlik ve beraberlik çerçevesinde geçeceğini dile getiren Başkan Akpınar, “Ayırmadan, ayrıştırmadan, Dulkadiroğlu’nu hep birlikte ihya edeceğiz” dedi.

Vatandaşların talep ve isteklerinin öncelikleri olduğunu ifade eden Başkan Akpınar, vatandaşlarla sohbetinde şu hususların altını çizdi: “Dulkadiroğlu için planladığımız projelere inanarak, samimiyetimize ve muhabbetimize güvenerek emaneti bizlere tevdi ettiniz.

Bizlerde sizlerin bu güvenine ve inancına yakışır şekilde hizmet etme adına görevi devraldığımız günden bu yana dur durak bilmeden hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Bundan sonraki süreçte ilçemizin her bir köşesine eşit hizmet ettiğimizi, vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadığımızı ve Dulkadiroğlu’nu güzelleştirme adına neler yapacağımızı hep birlikte göreceğiz. Birlik ve beraberliğimizi her zaman ön planda tutacağız. Hizmette ayrım yapmadığımız gibi, siyasi, kültürel ve sosyal ayrımda yapmadığımızı net bir şekilde göreceksiniz. Her bir vatandaşımızı aynı samimiyetle kucaklayacağız. İlçemizi ve şehrimizi birlikte kalkındırma adına hep birlikte gayret edeceğiz.”

Başkan Akpınar, son olarak vatandaşlara kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, onları sık sık ziyaret edeceğini vurguladı.