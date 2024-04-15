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Başkan Görgel: “Ziyaretler Salı ve Cumartesi günleri randevusuz yapılacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak hayırlı olsun ziyaretlerinin 22 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında Salı ve Cumartesi günleri Büyükşehir Belediyesinde yapılacağını duyurdu.

Başkan Görgel: “Ziyaretler Salı ve Cumartesi günleri randevusuz yapılacak”

Başkan Görgel: “Ziyaretler Salı ve Cumartesi günleri randevusuz yapılacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak hayırlı olsun ziyaretlerinin 22 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında Salı ve Cumartesi günleri Büyükşehir Belediyesinde yapılacağını duyurdu.

15 Nisan 2024 Pazartesi 10:58

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Başkan Fırat Görgel paylaşımında: “Gerek deprem bölgesinde olmamız, gerek belediye faaliyetlerinin yoğunluğu ve aciliyeti, gerekse vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun layıkıyla yerine getirilmesi sebebiyle hayırlı olsun ziyaretlerini 22 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında Salı ve Cumartesi günleri Büyükşehir Belediyemizde randevusuz olarak gerçekleştireceğiz.Hassasiyetiniz için şimdiden teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.

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Başkan Görgel: “Ziyaretler Salı Ve Cumartesi Günleri Randevusuz Yapılacak”
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