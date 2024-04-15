Başkan Görgel: “Ziyaretler Salı ve Cumartesi günleri randevusuz yapılacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Başkan Fırat Görgel paylaşımında: “Gerek deprem bölgesinde olmamız, gerek belediye faaliyetlerinin yoğunluğu ve aciliyeti, gerekse vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun layıkıyla yerine getirilmesi sebebiyle hayırlı olsun ziyaretlerini 22 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında Salı ve Cumartesi günleri Büyükşehir Belediyemizde randevusuz olarak gerçekleştireceğiz.Hassasiyetiniz için şimdiden teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.