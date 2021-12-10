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Başkan Arifoğlu, ‘Bizleri sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz’

Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu, hekim zammını düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Başkan Arifoğlu, ‘Bizleri sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz’

Başkan Arifoğlu, ‘Bizleri sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz’

Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu, hekim zammını düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

10 Aralık 2021 Cuma 10:31
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Necip Fazıl Şehir Şehir Hastanesi önünde düzenlenen basın toplantısında Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu ile üyeleri, ellerindeki pankartlarla yaşananlara tepki gösterdiler.

“Alkış değil, hakkımızı istiyoruz”

Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu, burada yaptığı açıklamasında; “Hepinizin yakından bildiği gibi kamuoyunda ‘Hekim Zammı’ olarak adlandırılan çalışma, diğer tüm sağlık çalışanlarının tepkisi ile karşılaşılınca isabetli bir karar ile yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakılmıştır. ‘Pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarına müjdemiz var’ denilerek açıklanan zam haberi ile kimlerin sağlık çalışanı olarak görülüp, kimlerin kapsam dışı tutulduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan açıklamalarla, sağlık işçisinin, sağlık çalışanı olarak görülmemiş olması bizleri derinden üzmüştür. Hekimlere yapılacağı ilan edilen ve biz sağlık işçilerinin de desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yoktur” dedi.

“Sağlık işçisi de emeğinin hakkını istiyor”

Başkan Murat Arifoğlu, açıklamasının devamında ise, “Sıkıntı, ayrıştırılmakta, ötekileştirilmekte, sağlık ekip işidir sözünün boşa çıkartılmasında, çalışma barışının altına dinamit yerleştirilmesinde, fedakarlığın meslek ayrımına tabi tutulmasında, sağlık İşçisinin sağlık çalışanı olarak görülmemesinde ve nimet-Külfet dengesinde, işçiye sadece külfetin yazılmasındadır. Öncelikle bilinmelidir ki; sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili Sendikası Öz Sağlık İş Sendikası olarak; işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarının bel kemiği olan sağlık işçileri olmasa, dünyada ilk sıralara oturan, her türlü övgüyü hak eden Türk sağlık hizmetinin çökeceği herkesin malumu olan yadsınamaz bir gerçektir.Pandemi koşullarında gösterilen fedakarlıktan söz edilirken ambulanslarla kovitli hasta taşıyan 112 personelinden, ambulans sürücülerinden, hasta karşılama personelinden, kovitli hastaların altını temizleyen, bakımını yapan, yemeğini yediren, yönlendirmelerini yapan, verilerini giren çalışanlardan, teknik personelinden, sağlık işyerlerinde asayişi sağlayan güvenlik görevlilerinden, teknik işlerden sorumlu işçilerden söz etmemek, onların fedakarlığını yok saymak, ailelerinden uzakta günlerce izinsiz çalışan sağlık işçilerini sağlık personelinden saymamak şeklindeki bir anlayışı kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Basın toplantısı yapılan açıklamaların ardından sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Arifoğlu‘Bizleri Sağlık çalışanı Olarak Görmeyen Anlayışı Kabul Etmiyoruz’
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