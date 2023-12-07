Başkan Çevik, ‘Gayemiz Kahramanmaraş'a Hizmeti Getirmek’

Gerçekleştirdiği özverili çalışmasıyla adından sıkça söz ettiren Başkan Çevik saha çalışmalarına hız verdi.

Kahramanmaraş'ta halkın teveccühü ile çok güzel projelere imza atacaklarını belirten Çevik çalışmaları hakkında genel bir bilgilendirmede bulunarak şunları söyledi:"

2024 yerel seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Bizler de genel seçimlerden bu yana devam eden çalışmalarımızı biraz daha hızlandırdık. Yıllardır Kahramanmaraşımız için çalışıyoruz. Kahramanmaraş halkıyla birlikte çok güzel projelere imza attık atmaya da devam edeceğiz. Kahramanmaraş sosyal, ekonomik, siyasal, eğitim, turizm ve kültürel açıdan yaşanılabilir iller arasında. Sadece potansiyeli ortaya çıkarılamıyor. Biz de bunu çok iyi bildiğimiz için ekiplerimizle birlikte koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. 6 Şubat'ta aldığımız büyük yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gayemiz Kahramanmaraş'a hak ettiği hizmeti getirmek. Yerel seçimler için, Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.