Başkan Görgel: “Asfalt çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek”

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için de yol yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen noktalardan birisi de Onikişubat’taki Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolu oldu. Caddede asfalt yenileme uygulamaları yoğun bir şekilde devam ederken alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ekiplerden çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Başkan Görgel, caddede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

10 Milyon TL’lik Yatırım

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ulaşımda konfor ve güvenliğin artırılması noktasında şehir genelinde onlarca noktada çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Başkan Görgel, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız, şehrimizde yaklaşık 50 noktada yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. 4 farklı noktada asfalt çalışması var. Bunlardan birisi de Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolu. Çalışma yapılan bu nokta şehrimizin önemli güzergâhlarından bir tanesi. 10 Milyon TL’lik bir yatırım. Ulaşımda konforu artırmak için sezon boyunca asfalt çalışmalarımız duraksamadan devam edecek. Şehrimize artı değer katmak için mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.