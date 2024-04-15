Başkan Görgel: “Ortak derdimiz, ortak sevdamız Kahramanmaraş”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve gelmesinin ardından ilk mesai günü Büyükşehir Belediyesinde birimleri tek tek ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.

Personellerle sohbet ederek geçmiş Ramazan Bayramlarını kutlayan Başkan Görgel, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmelerde: “Mesaimizin ilk günü çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik, bayramlarını tebrik ettik. Ortak derdimiz, ortak sevdamız olan Kahramanmaraş’ımız için kaybedecek bir dakikamız dahi yok. Bir yandan yeni Kahramanmaraş’ı imar ve inşa ederken bir yandan da inşallah faaliyetlerimizle hemşehrilerimizin gönlünü kazanacağız. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyor, şehrimiz ve hemşehrilerimiz için göstermiş oldukları gayretler için teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.