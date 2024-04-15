Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Darende’de feci kaza: 3’ü ağır 8 yaralı
Darende’de feci kaza: 3’ü ağır...
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’dan Ramazan Bayramı Mesajı
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’dan Ramazan...
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan’dan Ramazan Bayramı Mesajı!
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan’dan...
Vali Ünler’den İstiklal Madalyası Mesajı!
Vali Ünler’den İstiklal Madalyası Mesajı!
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı Kutlandı
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı...

Başkan Görgel: “Ortak derdimiz, ortak sevdamız Kahramanmaraş”

İlk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi personelleriyle bir araya gelen Başkan Görgel, “Ortak derdimiz, ortak sevdamız olan Kahramanmaraş’ımız için kaybedecek bir dakikamız dahi yok. Bir yandan yeni Kahramanmaraş’ı imar ve inşa ederken bir yandan da inşallah faaliyetlerimizle hemşehrilerimizin gönlünü kazanacağız” dedi.

Başkan Görgel: “Ortak derdimiz, ortak sevdamız Kahramanmaraş”

Başkan Görgel: “Ortak derdimiz, ortak sevdamız Kahramanmaraş”

İlk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi personelleriyle bir araya gelen Başkan Görgel, “Ortak derdimiz, ortak sevdamız olan Kahramanmaraş’ımız için kaybedecek bir dakikamız dahi yok. Bir yandan yeni Kahramanmaraş’ı imar ve inşa ederken bir yandan da inşallah faaliyetlerimizle hemşehrilerimizin gönlünü kazanacağız” dedi.

15 Nisan 2024 Pazartesi 17:20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve gelmesinin ardından ilk mesai günü Büyükşehir Belediyesinde birimleri tek tek ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.

Personellerle sohbet ederek geçmiş Ramazan Bayramlarını kutlayan Başkan Görgel, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmelerde: “Mesaimizin ilk günü çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik, bayramlarını tebrik ettik. Ortak derdimiz, ortak sevdamız olan Kahramanmaraş’ımız için kaybedecek bir dakikamız dahi yok. Bir yandan yeni Kahramanmaraş’ı imar ve inşa ederken bir yandan da inşallah faaliyetlerimizle hemşehrilerimizin gönlünü kazanacağız. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyor, şehrimiz ve hemşehrilerimiz için göstermiş oldukları gayretler için teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Görgel: “Ortak DerdimizOrtak Sevdamız Kahramanmaraş”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Türkiye'nin en zeki illeri
İşte Türkiye'nin en zeki illeri
Başkan Görgel: “Ziyaretler Salı ve Cumartesi günleri randevusuz yapılacak”
Başkan Görgel: “Ziyaretler Salı ve Cumartesi günleri randevusuz yapılacak”
Başkan Akpınar, Mahalle Ziyaretleri Yaparak Vatandaşlarla Hasbihal Etti
Başkan Akpınar, Mahalle Ziyaretleri Yaparak Vatandaşlarla Hasbihal Etti
Başarının Sırrı
Başarının Sırrı
Başkan Görgel: “Yeni Kahramanmaraş geleceğe güvenle yükseliyor”
Başkan Görgel: “Yeni Kahramanmaraş geleceğe güvenle yükseliyor”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber