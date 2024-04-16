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Başkan Görgel: “Türkiye’de örnek şehir olacağız”

Şairler Tepesi’nde basın mensubu ve sosyal medya yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Görgel, “Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte hemşehrilerimizin gönüllerine girmek için yoğun gayret göstereceğiz. Biz şehrimizdeki tüm hemşehrilerimizle bir dost, bir arkadaş olacağız. İnşallah böylece diğer şehirlere de örnek olacağız” dedi.

Başkan Görgel: “Türkiye’de örnek şehir olacağız”

Başkan Görgel: “Türkiye’de örnek şehir olacağız”

Şairler Tepesi’nde basın mensubu ve sosyal medya yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Görgel, “Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte hemşehrilerimizin gönüllerine girmek için yoğun gayret göstereceğiz. Biz şehrimizdeki tüm hemşehrilerimizle bir dost, bir arkadaş olacağız. İnşallah böylece diğer şehirlere de örnek olacağız” dedi.

16 Nisan 2024 Salı 14:49

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Şairler Tepesi’nde düzenlenen “Basın ve Medya Buluşması” programında basın mensupları ve sosyal medya yöneticileriyle bir araya geldi. Katılımcılarla istişarelerde bulunan Başkan Görgel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Programda konuşan Başkan Görgel, “Öncelikle davetimize icabet eden tüm basın mensuplarımıza ve sosyal medya yöneticisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında sizlerle geniş kapsamlı ilk buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Görev süremiz boyunca bu buluşmaları ve istişare toplantılarımızı sık sık gerçekleştireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

“Verdiğimiz Sözleri Bir Bir Gerçekleştireceğiz”

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Görgel, “Mahalli İdareler Genel Seçimlerini tamamlayarak mazbatalarımızı aldık ve göreve başladık. Hamdolsun sükûnet içerisinde bir seçim dönemi atlattık. Sonuçların şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah gerek ilçe belediye başkanlarımız gerek meclis üyelerimizle büyük bir hassasiyet içerisinde şehrimize hizmet edeceğiz. Hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözler var. İnşallah vizyon projelerimizi bir öncelik dahilinde hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda gerek merkezi hükümetimiz gerek kamu kurumlarımız tarafından yoğun gayret gösteriliyor. İnşallah tüm kurumlarımızla el ele vererek şehrimizi çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Sağlıktan eğitime, spordan kültürel faaliyetlere tüm alanlarda hayata geçireceğimiz yatırımlarla yeni Kahramanmaraş’ı hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

“Huzur İklimini Oluşturacağız”

Şehirde huzur ikliminin sağlanarak Kahramanmaraş’ın diğer şehirlere örnek olacağını belirten Görgel, “Ramazan Bayramı’nın ardından ilk mesai gününde Büyükşehir Belediyemizde çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kurumumuzda oluşturacağımız huzur iklimini şehrimizin tamamına yayacağız inşallah. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte hemşehrilerimizin gönüllerine girmek için yoğun gayret göstereceğiz. Bürokratından siyasetçisine, basın mensubundan sivil toplum kuruluşlarına kadar huzur iklimini oluşturduğumuzda başarının da geleceğini biliyoruz. Biz şehrimizdeki tüm hemşehrilerimizle bir dost, bir arkadaş olacağız. İnşallah böylece diğer şehirlere de örnek olacağız” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Görgel: “Türkiye’de örnek şehir Olacağız”
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