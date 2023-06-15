Başkan Güngör, AFAD İl Müdürü Temur İle Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur’u makamında ağırladı. Enkaz kaldırma çalışmaları, geçici barınma merkezleri ve esnaf çarşılarını kapsayan şehir genelinde sürdürülen çalışmaların gündeme alındığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “AFAD İl Müdürümüz Tayfun Temur ile bir araya geldik. İş birliği halinde şehir genelinde sürdürdüğümüz çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunduk. Kahramanmaraşımız için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizi el birliği ile yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.