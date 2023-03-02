Başkan Güngör, Bakan Soylu İle Konteyner Kentte İncelemelerde Bulundu

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, bölgede devam eden çalışmalar hakkında Bakan Soylu’ya bilgiler aktardı.

Hemşehrilerimiz İçin Gece Gündüz Çalışıyoruz

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Depremin meydana geldiği ilk saatlerde şehrimize gelen ve çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile birlikte Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde incelemelerde bulunduk, çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Ekiplerimiz konteyner alanında alt ve üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İnşallah çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla konteyner kenti depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyet yaşamamaları için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.