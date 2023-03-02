KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kahramanmaraş’ta Depremzedelerle Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KSÜ’de kurulan çadırkentte afetzedelerle bir araya geldi.

KSÜ Avşar Yerleşkesinde kurulan çadırkentte Kahramanmaraşlı depremzedelere hitap eden Cumhurbaşkanı Tatar, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’a resmi ziyaret planladıklarını bu kapsamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde “Kıbrıs Davasını” anlatmak üzere bir konferans hazırlığı yaptıklarını ancak yaşanan depremlerin ardından programları ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek “6 Şubat’ta yaşanan büyük depremden dolayı önceden planladığımız ziyareti maalesef erteledik. Bugün sizlere deprem dolayısıyla geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyorum. Kahramanmaraş’ta hayat biraz normale döner dönmez bahsettiğim resmi ziyareti heyetimle birlikte gerçekleştireceğim. Ve KSÜ’de vereceğim konferansla Kıbrıs meselesini, KKTC’nin içinde bulunduğu koşulları anlatacağım.” dedi.

“Biz et ve tırnak gibi aynı milletin evlatları olarak bu coğrafyada varlığımızı sürdürmek için birlikte dayanışma ve kardeşlik duygularıyla bütün bu zorlukları aşmak için mücadelemizi sürdürmek durumundayız.” diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bu duygularla bugün buradayım. Bir kez daha hepinize geçmiş olsun diyorum. Bir kez daha tüm yetkililere teşekkür ediyorum. İnşaallah kısa bir süre sonra bu yaralar sarılır sarılmaz resmi bir ziyaretle aranızda olacağım.“ şeklinde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, çadırkentte afetzedelerle bir araya geldikten sonra KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Rektör Yasım, Cumhurbaşkanı Tatar’a afet sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkürlerini bildiren Rektör Yasım, yaralar sarılır sarılmaz en kısa zamanda kendilerini yeniden KSÜ’de ağırlamak istediklerini belirtti.