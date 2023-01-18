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Başkan Güngör; “Balık üretiminde öncü şehiriz”

Kılıç Deniz Ürünleri üretim tesislerini ziyaret ederek firma yetkilileri ve çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Güngör, “Şehrimizden 54 ülkeye ihracat yapılması, üretilen balıklarımızın yüzde 90’dan fazlasının ihracata konu olması da son derece sevindirici. Ayrıca kadın istihdamına da ağırlık verilmesinden mutluluk duyduk. Firmamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güngör; “Balık üretiminde öncü şehiriz”

Başkan Güngör; “Balık üretiminde öncü şehiriz”

Kılıç Deniz Ürünleri üretim tesislerini ziyaret ederek firma yetkilileri ve çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Güngör, “Şehrimizden 54 ülkeye ihracat yapılması, üretilen balıklarımızın yüzde 90’dan fazlasının ihracata konu olması da son derece sevindirici. Ayrıca kadın istihdamına da ağırlık verilmesinden mutluluk duyduk. Firmamıza teşekkür ediyorum” dedi.

18 Ocak 2023 Çarşamba 17:16

Şehir genelinde ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün bugünkü durağı Kılıç Deniz Ürünleri A.Ş. Kahramanmaraş Şubesi oldu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin de yer aldığı ziyarette yetkililerle bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, firma ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Öğle yemeğinde çalışanların sofrasına misafir olan Başkan Güngör, nazik misafirperverlikleri için işletme yetkilileri ve tüm personellere teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

54 Ülkeye İhracat Yapılıyor

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün özellikle balıkçılık konusunda şehrimizin önemli firmalarından Kılıç Deniz Ürünleri’nin üretim tesislerini ziyaret ettik. Öncelikle işletme yöneticilerine ve tüm çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ımızın denizi olmamasına rağmen balık üretiminde Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer aldığını da belirtmek istiyorum. Şehrimizden 54 ülkeye ihracat yapılması, üretilen balıklarımızın yüzde 90’dan fazlasının ihracata konu olması da son derece sevindirici. Şehrimizin bu başarıya ulaşmasında emeği geçen tüm firmalarımıza ve çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Kılıç Deniz Ürünleri firmamızın çalışanlarının büyük bir kısmının hanım kardeşlerimizden oluşması da ayrıca mutluluk verici. Kadın istihdamına önemli katkı sağlıyorlar. Firma yetkililerimize ve tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Güngör; “Balık üretiminde öncü şehiriz”
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