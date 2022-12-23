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Başkan Güngör, Canlı Yayında Uluslararası Şiir Ve Edebiyat Günleri’ni Anlattı

CNN Türk ve A Haber’in canlı yayın konuğu olan Başkan Hayrettin Güngör, 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ne ilişkin bilgiler aktardı. Başkan Güngör, “3 gün boyunca çeşitli programlar, konserler, yazar – okur buluşmaları ve şiir dinletileri devam edecek. Tüm edebiyatseverleri 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ne bekliyoruz” dedi.

Başkan Güngör, Canlı Yayında Uluslararası Şiir Ve Edebiyat Günleri’ni Anlattı

Başkan Güngör, Canlı Yayında Uluslararası Şiir Ve Edebiyat Günleri’ni Anlattı

CNN Türk ve A Haber’in canlı yayın konuğu olan Başkan Hayrettin Güngör, 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ne ilişkin bilgiler aktardı. Başkan Güngör, “3 gün boyunca çeşitli programlar, konserler, yazar – okur buluşmaları ve şiir dinletileri devam edecek. Tüm edebiyatseverleri 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ne bekliyoruz” dedi.

23 Aralık 2022 Cuma 15:34

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; CNN Türk’te Meltem Bozbeyoğlu moderatörlüğünde yayınlanan “Gündem” ve A Haber’de Cansın Helvacı moderatörlüğünde yayınlanan “Ajans Bugün” programlarının canlı yayın konuğu oldu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen canlı yayınlarda Başkan Hayrettin Güngör; 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, kültür sanat etkinlikleri ve UNESCO süreci hakkında bilgiler aktardı.

Tüm Edebiyatseverleri Bekliyoruz

3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde düzenlenecek etkinliklerden bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımız 10 bin yıllık tarihiyle çok kadim bir şehir. Her bir şehrimizin öne çıkan bir değeri var. Kahramanmaraş’ımızın kimliğini oluşturan değerlerden birisi de şiir ve edebiyat. Kahramanmaraş’ımızın şiir ve edebiyat alanındaki bu potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimizin bu yıl 3’üncüsünü düzenliyoruz. 3 gün boyunca çeşitli programlar, etkinlikler, konserler, yazar – okur buluşmaları ve şiir dinletileri devam edecek. Final günü de Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri töreni gerçekleştireceğiz. Şiir, Öykü, Düşünce, Dergi, Roman, Çocuk Edebiyatı ve Yaşam Boyu Başarı olmak üzere 7 farklı dalda ödülü sahipleriyle buluşturacağız. Tüm edebiyatseverleri Kahramanmaraş’ımıza, 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Söyleyecek Sözümüz Var

Kahramanmaraş’ın UNESCO yolculuğuna değinen Başkan Hayrettin Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş’ımızın uluslararası arenada şiir ve edebiyat kimliğiyle yer alması gerektiğini ifade etmişti. Bizler de şehrimizin şiir ve edebiyat alanında var olan bu potansiyelini daha da ileriye taşımaya, ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda UNESCO sürecimiz devam ediyor.UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil olduğumuzda bu değerimizi uluslararası arenada da tescil ettirmiş olacağız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla UNESCO’nun yedek listesinde yer alarak bu iddiamızı sürdürüyoruz. Hedefimiz ise Kahramanmaraş’ımızı dünyanın en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin verildiği bir şehir kimliğine büründürmek.Çünkü bu şehrin söyleyecek sözü var” diye konuştu.

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Başkan GüngörCanlı Yayında Uluslararası Şiir Ve Edebiyat Günleri’ni Anlattı
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