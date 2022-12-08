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Başkan Güngör, Finans Ofisi Başkanı Aşan’ı Ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ı makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Nazik ziyaretleri için Sayın Göksel Aşan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güngör, Finans Ofisi Başkanı Aşan’ı Ağırladı

Başkan Güngör, Finans Ofisi Başkanı Aşan’ı Ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ı makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Nazik ziyaretleri için Sayın Göksel Aşan’a teşekkür ediyorum” dedi.

08 Aralık 2022 Perşembe 13:02

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi programa katılmak için şehre gelen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ı makamında ağırladı.

Kahramanmaraş’ın Milli Mücadelesi, şehrin sembolü olan İstiklal Madalyası, coğrafi işaretli ürünleri ve kültür sanat etkinlikleri hakkında Prof. Dr. Aşan’a bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’a özgü çeşitli hediyeler de takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’a teşekkür eden Güngör, “Programı kapsamında Kahramanmaraş’ımıza gelen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Göksel Aşan’ı misafir ettik. Kahramanmaraş’ımızın tarihini, kültürünü, gastronomisini ve değerlerini konuştuk. Nazik ziyaretleri için Sayın Göksel Aşan’a teşekkür ediyorum” dedi.

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