Başkan Güngör, Kadem Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş ev sahipliğinde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Merkez Akdeniz ve Güneydoğu Bölge Toplantısı’na katıldı. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen toplantıda KADEM Akdeniz ve Güneydoğu bölge temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Güngör, “Varoluşta Eşitlik, Sorumlukta Adalet” ilkesiyle faaliyetlerini sürdüren KADEM’in bölge toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm misafirlerimize şehrimize hoş geldiniz demek istiyorum. Sivil toplum kuruluşumuzun toplantısının hayırlı olmasını diliyor, davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Kahramanmaraş Birçok Alanda Öncü Şehir”

Toplantıda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat alanındaki potansiyelinden bahseden Başkan Hayrettin Güngör, “Anadolu’da her bir şehrimizin olduğu gibi Kahramanmaraş’ımızın da kadim bir tarihi ve kendine özgü hikâyesi var. Kahramanmaraş birçok alanda öncü bir şehir. Kahramanmaraş’ımız aynı zamanda şiir ve edebiyatın da başkenti. Yedi Güzel Adam’ın şehriyiz. Şiir ve edebiyat alanındaki bu değerimizi uluslararası arenaya taşımak için UNESCO’ya başvuru yaptık. Geçtiğimiz yıl yedek listede kaldık ancak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yapacağımız çalışmalarla şiir ve edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den dâhil olan ilk şehir olacağız. İki yıldır Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenliyoruz. İnşallah bu yıl da üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Şiir ve edebiyat alanındaki var olan değerimizi uluslararası arenaya taşımak için yoğun gayret içerisindeyiz” dedi.

El Birliğiyle Şehrimiz İçin Çalışıyoruz

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Kahramanmaraş; farklı coğrafi bölgelerde toprağının bulunması, iklim ve bitki çeşitliliği, akarsuları ve doğasıyla gerçekten çok kıymetli bir şehir. Dondurması, kırmızı biberi, mutfak eşyası yapımındaki hüneri ve takı tasarımıyla Türkiye’nin en kadim şehirlerinden bir tanesi. Kahramanmaraş’ımız kendi kendine yeten bir şehir. İhracatımız 1,5 Milyar Dolar’a ulaştı. Yatırım alanlarımızı genişlettiğimizde bu miktarı iki katına çıkarmamız mümkün. Bizler de el birliğiyle buna gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehrimizin Marka Değerini Yükselteceğiz

Kahramanmaraş’ın tarihi ve turizm alanlarında gerçekleştirilen projeler hakkında da bilgiler aktaran Güngör, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kahramanmaraş’ımız çok kadim bir tarihe sahip. Şehrimizde tarihi yapılarımızın sayısı oldukça fazla. Bizler de bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak ve turizm potansiyelimizi artırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Tarihi Kahramanmaraş Kalemizi restore ederek hizmete açtık. Kapalı Çarşı’mızın cephe iyileştirme çalışmalarını tamamladık. Şehrimizin turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarımız hızla sürüyor. Teras Kafe olarak bilinen ve Şairler Tepesi adıyla markalaştırdığımız bu mekân Kahramanmaraş’ı panoramik gören bir yer. Burada da çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Hamdolsun son aşamaya geldi. Çamlıca Sosyal Tesisi’nde de çalışmalarımız hızla sürüyor. İnşallah orayı da kısa süre içerisinde hizmete alacağız. Yeşilgöz Mesire Alanı’nda çevre düzenleme çalışmalarımızı tamamladık. Bölgeye bir de restoran inşa ediyoruz. Ilıca’ya ulaşım sağlayan yolumuzu yeniledik. Buraya bir de 5 yıldızlı kongre merkezi ve otel inşa edeceğiz. Şehrimizin marka değerini yükseltecek yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Hayrettin Güngör Başkanımıza Teşekkür Ediyorum

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ve KADEM Kahramanmaraş temsilcisi Ayşe Taşkıran programda yaptığı konuşmada, “Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet ilkesiyle kadınların sesi olan bu güzel derneğin il temsilciliğini onurla üstleniyorum. Rabbim kalıcı ve hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Akdeniz ve Güneydoğu Bölge Toplantımızı şehrimizde yapmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e şükranlarımı sunuyorum” cümlelerini kaydetti.