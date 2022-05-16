Başkan Güngör, Spor organizasyonlarının artacağını söyledi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 13 – 15 Mayıs tarihleri arasında Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi’nde 63 ilden 405’i kadın, 528’i erkek olmak üzere toplamda 933 judocunun madalya için mücadele edeceği Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nın resmi açılış törenine katıldı. Açılış töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, sporcular, antrenörler ve idareciler de yer aldı. Törende katılımcılara Maraş Dondurması ikram edildi.

Sporun Başkenti Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz

Şampiyonanın ikinci gününde dereceye giren sporculara ödül ve madalyalarını takdim eden Başkan Güngör, “Öncelikle ülkemizin dört bir yanından şehrimize gelen ve burada mücadele eden tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize hoş geldiniz diyorum. Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonun şehrimizde yapılması bizi son derece mutlu etti. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz. Şehrimizde ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bu tür organizasyonlardan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu organizasyonla birlikte bir yıl içerisinde ev sahipliği yaptığımız ulusal organizasyon sayısı altı oldu. Bu bizim için gerçekten çok kıymetli. Şehrimizde düzenlenen spor organizasyonlarının sayısı arttıkça Kahramanmaraş’ımız da sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Şehrimizin Tanınırlığını Artıracağız

Kahramanmaraş’ın ulusal ve uluslararası pek çok organizasyona ev sahipliği yaptığının altını çizen Başkan Güngör, “Şiir ve edebiyatın başkenti olarak Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Dondurma Festivali, Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması gibi pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Şehrimizin tanıtımında bu tür organizasyonların son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm spor federasyonlarımızı da etkinliklerini Kahramanmaraş’ımızda yapmaya davet ediyorum. İnşallah şehrimizde düzenlenen bu tür organizasyonların sayısını daha da artırarak Kahramanmaraş’ımızın ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığını daha da artıracağız” dedi.