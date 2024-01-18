Başkan Güngör’den ilk açıklama! “Kahramanmaraş’a hizmet onurdur”

Başkan Güngör, “5 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm emeğim ve gayretimle hizmet etmekten onur duyduğum şehrimizde inşallah 31 Mart günü de en yüksek oy oranıyla bayrağı Fırat Görgel’e devredeceğiz. Şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da açıklandı.AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Dr. Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz veAK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın da hazır bulunduğu toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

KAHRAMANMARAŞ’A HİZMET ONURDUR

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Kahramanmaraş'ımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, İl Başkanımız Fırat Görgel olmuştur. Siyasi hayatı boyunca partimizin her kademesinde büyük bir gayretle görev yapmış, birlikte uyum içerisinde çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum Fırat Görgel kardeşimi tebrik eder, başarılar dilerim. 5 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm emeğim ve gayretimle hizmet etmekten onur duyduğum şehrimizde inşallah 31 Mart günü de en yüksek oy oranıyla bayrağı Fırat Görgel’e devredeceğiz. Şehrimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.