Başkan Gürbüz, “20 araç 250 personel ile sahadayız”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehir genelinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirterek, 20 araç ve 250 personel karla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Elbistan’da beklenen kar sabah saatlerinde geldi. İlerleyen saatlerde etkisini artıran yağış, doğayı beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıları dikkate alarak hazırlıklarını tamamlayan Elbistan Belediyesi ekipleri, ulaşımın kapanmaması için gayret sarf etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu yıl yaklaşık 1000 ton tuz stoğuyla kar hazırlığını aylar öncesinden tamamladıklarını belirterek, yağışın başlamasıyla birlikte ulaşımın aksamaması, vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattıklarını ve çalışmaların gece boyunca süreceğini belirtti.

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları öncesi karla mücadele ekibimizi hazırlamıştık. Geçtiğimiz yaz aylarında ekonomik olması nedeniyle yaklaşık 1000 ton tuz alarak depolarımıza yerleştirdik. Sabah saatlerinde başlayan kar ile birlikte 20 araç, 250 personel ile karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikli olarak belirlediğimiz noktalar vardı. Bunlar hastane ve acil girişi, yokuş olan mahallelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlar.Bu bölgelerde kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz.Diğer yandan elle çalışan ekiplerimizi kaldırımlara yoğunlaştırdık. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık çok şükür. Kar lastiği olmayan araç sürücülerimizin zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz” ifadelerine yer verdi.