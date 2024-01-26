Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!

Başkan Gürbüz, “20 araç 250 personel ile sahadayız”

Elbistan da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası harekete geçen Elbistan Belediyesi ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için seferber oldu.

Başkan Gürbüz, “20 araç 250 personel ile sahadayız”

Başkan Gürbüz, “20 araç 250 personel ile sahadayız”

Elbistan da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası harekete geçen Elbistan Belediyesi ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için seferber oldu.

26 Ocak 2024 Cuma 14:23

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehir genelinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirterek, 20 araç ve 250 personel karla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Elbistan’da beklenen kar sabah saatlerinde geldi. İlerleyen saatlerde etkisini artıran yağış, doğayı beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıları dikkate alarak hazırlıklarını tamamlayan Elbistan Belediyesi ekipleri, ulaşımın kapanmaması için gayret sarf etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu yıl yaklaşık 1000 ton tuz stoğuyla kar hazırlığını aylar öncesinden tamamladıklarını belirterek, yağışın başlamasıyla birlikte ulaşımın aksamaması, vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattıklarını ve çalışmaların gece boyunca süreceğini belirtti.

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları öncesi karla mücadele ekibimizi hazırlamıştık. Geçtiğimiz yaz aylarında ekonomik olması nedeniyle yaklaşık 1000 ton tuz alarak depolarımıza yerleştirdik. Sabah saatlerinde başlayan kar ile birlikte 20 araç, 250 personel ile karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikli olarak belirlediğimiz noktalar vardı. Bunlar hastane ve acil girişi, yokuş olan mahallelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlar.Bu bölgelerde kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz.Diğer yandan elle çalışan ekiplerimizi kaldırımlara yoğunlaştırdık. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık çok şükür. Kar lastiği olmayan araç sürücülerimizin zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Gürbüz“20 Araç 250 Personel Ile Sahadayız”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör: “Kalıcı konutların teslimi başlıyor”
Başkan Güngör: “Kalıcı konutların teslimi başlıyor”
Kahramanmaraş’ta vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edildi
Kahramanmaraş’ta vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edildi
Kahramanmaraş'ta kar etkili oldu!
Kahramanmaraş'ta kar etkili oldu!
Kahramanmaraş’ta 1 Şubat’ta deprem konutlarının kuraları çekilecek
Kahramanmaraş’ta 1 Şubat’ta deprem konutlarının kuraları çekilecek
Başkan Okay, Doğukent’in Ardından Güneşevler İçin Müjde Verdi
Başkan Okay, Doğukent’in Ardından Güneşevler İçin Müjde Verdi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber