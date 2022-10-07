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Başkan Gürbüz'den Mevlid Kandili Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürbüz'den Mevlid Kandili Mesajı

Başkan Gürbüz'den Mevlid Kandili Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

07 Ekim 2022 Cuma 12:04

Mesajında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya teşrifiyle birlikte insanlığın önünde aydınlık bir devir açıldığını vurgulayan Başkan Gürbüz, “İçinde bulunduğumuz bu yüzyılda, O’nun öğütlerine, her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“İnsanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlid Kandilini tüm İslam âlemi olarak sevinçle karşılıyoruz. Bu kutlu doğum; sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed’in (sav) getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlâkını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırlardır, aziz milletimiz ve tüm İslam âlemi tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır.

Peygamber Efendimizin (sav) örnek hayatı, dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. İslam, bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir. Bu nedenle Mevlid Kandili, O’nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş-dost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmalıyız. Bu vesile ile tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Gürbüzden Mevlid Kandili Mesajı
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