Başkan Gürbüz Ezgi ve Aynur’un sevincine ortak oldu!

Gelinlik giyen ve kardeş kuşağı bağlanan engelli kızların damatsız düğününde resmi nikahları Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından kıyılırken gönlünce halay çekip oynayan Ezgi ile Aynur’un sevinçleri gözlerine yansıdı.

İlçede faaliyet gösteren bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi’nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Elbistan Belediyesi’nin de destek verdiği etkinliğin en özel bölümü ise küçüklük çağlarından beri gelinlik giyme hayali kuran 27 yaşındaki Ezgi Demirtaş ile 35 yaşındaki Aynur Zorlu adlı engelli kızların düğün ve nikahlarının kıyılması oldu. Tören öncesinde tıpkı akranları gibi kuaföre giden, gelinlik giyen Demirtaş ve Zorlu, salona da gelin arabası ile geldi. Beyazlar içinde salona giren Demirtaş ve Zorlu, konukların alkışları ile karşılandı. İlk dansı da yakınları ile eden Demirtaş ve Zorlu’nun mutlulukları yüzlerinden okundu.

Daha sonra Ezgi ve Aynur için temsili nikah merasimi düzenlendi. Ezgi ve Aynur’un temsili damatları ise yakınlarından seçildi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tıpkı normal bir düğünmüş gibi tüm prosedürleri yerine getirdi. Gelin ve temsili damatlardan ‘evet’ cevabını alan Başkan Gürbüz, imzaların atılmasının ardından evlilik cüzdanlarını da Ezgi ve Aynur’a verdi. Gelinler, temsili damatların ayağına basmayı da ihmal etmedi. Nikah kıyılmasının ardından Yusuf Kurnaz adlı gönüllü yardımsever, üzerinde para olan kuşakları gelinlere taktı.

Gelinliği ile etrafa gülücükler dağıtan Ezgi Demirtaş, “Gelin oldum. Mutluyum. Heyecanlıyım. Düğünüm var. Oynayacağım şimdi” derken annesi de üzerine titrediği kızının en büyük hayalinin gerçek olduğunu söyledi.

Gözleri dolan anne Demirtaş, “Gelinlik giymeye çok hevesleniyordu. En büyük hayaliydi. O çok mutlu biz de çok mutluyuz. Hem seviniyorum hem de üzülüyorum” dedi.

Gelin olan diğer engelli Aynur Zorlu ise, “Oynayacağım şimdi. Düğünümde oynayacağım. Gelinliğim çok güzel beğendim” şeklinde konuştu.

Zorlu’nun ablası da, “Çok sevindi. Çok istiyordu. Kuaföre gittik. Gelinliğini giydirdik. Çok heyecanlı şimdi” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, “Engelli kardeşlerimizle bir aradayız. 3 kardeşimize temsili nikah kıydık. Onların hayallerini gerçekleştirmenin sevincini yaşadık. Dünyaya hayallerini gerçekleştirmek için engel tanımayın mesajını verdik. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Temsili de olsa evlilik akitlerini gerçekleştirdiğimiz gençlerimizi tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Programda, asker üniforması ile katılan Murat Kebeli’nin de damat olma isteği kırılmadı. Rehabilitasyon merkezi öğretmeni de Murat’ın temsili gelini olarak nikahları kıyıldı.

Etkinlik, başladığı gibi halaylar ve oyunlarla devam etti.