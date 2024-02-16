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Başkan Güven, 10 yıllık başkanlık sürecini değerlendirdi

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 10 yıllık başkanlık sürecini değerlendirdi.

Başkan Güven, 10 yıllık başkanlık sürecini değerlendirdi

Başkan Güven, 10 yıllık başkanlık sürecini değerlendirdi

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 10 yıllık başkanlık sürecini değerlendirdi.

16 Şubat 2024 Cuma 13:55

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 10 yıl önce devraldığı belediyenin mali durumu ve kentin yapısını bugün gelinen nokta ile rakamlar ve görüntüler paylaşarak karşılaştırdı.

Toplantıda başkan Güven önemli başlıklara değinirken pandemi ve deprem gibi çok büyük iki felakette belediye olarak verdikleri başarılı sınavlardan ve Afşin’in çevresel ile kültürel değişimden de bahsetti.

Kendi asfalt ve beton elemanlarını üreten ve satan bir belediyeye dönüştüklerini belirten Güven; “Tüketen değil üreten bir belediye anlayışıyla hem mali hem de idari açıdan bölgemizde öne çıkan bir Afşin’i yarattık. Büyükşehir yasası sonrası artan sorumluluk alanımızda verimli ve sonuç odaklı insan kaynağı yönetimi anlayışı benimsedik. GES projesi ve birçok yatırımla hem kazanç sağlar hale geldik, hem de harcamalarımızı rasyonel çizgiye çektik. 10 yıllık sürede Pandemi ve deprem gibi iki büyük felaketin zorluklarına rağmen, hem yatırımlar gerçekleştirip hem de sağlam bir zeminde yer alacak olan yeni şehir planımızı hayata geçirebildik. Pandemi döneminde kıtlık yaşanırken ürettiğimiz maskeleri halkımıza ücretsiz dağıtıp, ihtiyacı olan kentlere satışını gerçekleştirdik. Deprem öncesi başladığımız imar çalışmaları sayesinde deprem sonrası 11 il genelinde ilk normalleşen kent olmayı başardık. Tüm bu çalışmalarımız vatandaşlarımızın refahı için son derece somut sonuçlarla bizleri buluşturdu” dedi.

UNESCO mirası listesine giren Eshab-ı Kehf’ten, Akdeniz Bienali’nin önemli durağı olma sürecine kadar birçok kültürel faaliyeti, Hayalimizde Eğitim Var projesi ile de eğitimde büyük bir hayali gerçekleştirdiklerini belirten başkan Güven, “Ben hemşerilerimin, özellikle de genç hemşerilerimin her şeyin en iyisini hak ettiğine inanıyorum. Afşin Anadolu’nun bağrında binlerce yıllık bir mirasın merkezidir. Hem kültürel hem de eğitim alanında bölgemizde öne çıkacak bir Afşin hayali ile çalıştık. Rabbime şükürler olsun ki bunu da alnımızın akıyla başardık. Artık Türkiye’nin her yerinde bilinen ve merak edilen bir Afşin var. Yaptığımız kültürel faaliyetler Kahramanmaraş’ın sınırlarını aştı ve Türkiye’de bilinir işler oldu. Ulusal kanallar defalarca kültürel faaliyetlerimizi haber yaptılar. Afşin’e gelip bu faaliyetleri yerinde gördüler. Eğitim alanında yurdumuzun nice büyük kentlerinin belediyelerinin üzerinde bir destek projesi gerçekleştirdik. Gençlerimiz gerek okullarda gerek sınavlarda başarılı olabilsinler diye gayretle çalıştık. Her bir emeğimizin somut sonuçlarına tanık olmak da bizlerin en büyük mutluluğu oldu” dedi.

Afşin Belediyesi’nin mali açıdan büyük bir geri dönüşe imza attığını rakamlar ile ortaya koyan başkan GÜVEN “Borçlu olmanın bir kader olmadığını tüm hemşehrilerime gösterebilmiş olmanın manevi mutluluğu içerisindeyim. Borçlarla devir aldığımız belediyemiz bugün geldiğimiz noktada yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanmış “yani kamu ve özel sektöre vadesi geçmiş borcu olmayan” sürdürülebilir bir belediye haline dönüşmüştür. Pandemi ve deprem felaketlerine rağmen taviz vermediğimiz mali programlarımız sayesinde güçlü bir Afşin Belediyesi’ni benden sonraki başkanlarımıza emanet edecek olmak da beni ayrıca gururlandırıyor. Büyük yatırım projelerimizi tamamladık ve sırada devam eden projeler var. Umut ediyorum ki benden sonra da kıymetli Koray kardeşim bunların takipçisi olacaktır” dedi. Toplantıda Afşin’in 10 yılda geldiği noktayı görsel bir şölen olarak sunan başkan Güven, Afşin için gelecekte umut dolu olduğunu da belirtti.

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Başkan Güven10 Yıllık Başkanlık Sürecini Değerlendirdi
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