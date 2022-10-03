Başkan Mahçiçek; Gençlerimize Gönülden, Yürekten Güveniyorum

Kültürel ve sportif etkinliklerine ara vermeden devam eden Onikişubat Belediyesi, gençlerin ve seyircilerin doyasıya keyif aldığı muhteşem bir turnuvayı daha başarıyla noktaladı.

Onikişubat Belediyesi, ‘Sokak Basketbolu’ olarak bilinen 3x3 Streetball Turnuvası’na EXPO 2023 markasıyla katılırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Basketbol İl Temsilciliği ile Piazza AVM de turnuvanın diğer paydaşı oldu.

1-2 Ekim tarihlerinde Piazza AVM Açık Otopark Alanı’nda düzenlenen turnuvaya 90 takımdan 270 sporcu katıldı. Ailelerin ve basketbol severlerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuvada dereceye giren takım ve öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Turnuvanın final müsabakalarına Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan da katıldı.

Yaş gruplarına göre kadın ve erkek 9 kategoride düzenlenen turnuvayı, Spor Lisesi, Teb 2, Üç İnsan Artı Bir, Gençlik Girls, Teb 1, Doğa Team, Gençlik Spor, PowerPuffboys ve Kipaş’ın Aslanları birinci olarak tamamladı.

“Onikişibat Belediyesi olarak sportif aktiviteleri artıracağız”

Ödül töreninin ardından sporcular ve ailelerine seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sportif aktivitelere ağırlık vereceklerini belirterek, Onikişubatlı gençlerin gelişimine destek vereceklerini söyledi. Başkan Mahçiçek, “2 gün boyunca Sokak Basketbolu olarak bilinen Streetball Turnuvası düzenledik. Gerçekten de fevkalade güzel bir turnuva oldu. Çocuklarımız aileleriyle beraber katıldılar ama katılan takım sayısı çok önemliydi. Çocuklarımız, Basketbol Federasyonu’nun sistemine girerek kendi takımlarını kurdular ve burada sahaya çıktılar. Bu gençlerimiz herhangi bir takım veya okul takımı değil. Kendi aralarında oluşturdukları takımla turnuvaya katıldılar. Küçük yaştan itibaren çocuklarımızın sporun her branşına ilgisini çekmek için Onikişubat Belediyesi olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle beraber bu kabil etkinleri sürekli hale getireceğiz. Bu kez Piazza AVM’de yaptık, gelecekte EXPO 2023’de düzenleyeceğiz. Daha anlamlı, daha güzel, daha katılımlı olmasına özen göstererek, çocuklarımızı kötü yerlere değil sportif aktivitelere yönlendirebilmek için gayret göstereceğiz. Bu çocuklar, gelecekte ağabeyleri gibi ülkemizi uluslararası alanda tanıtacaklar ve onların başarılarının çok daha üstüne çıkacaklar. Ben bu gençliğe gönülden, yürekten güveniyorum. İnşallah bu gençlerimiz ülkemizin çok başarılı basketbolcuları olacaklar. Bu kabil turnuvaları ilerleyen dönemlerde daha katılımlı hale getirerek, geliştirip ulusal düzeyde düzenlemeye gayret edeceğiz. Dolayısıyla gençlerimize yapılan bütün etkinlikler değerlidir. Ülkemizin geleceği gençlerimize yatırım yapacağız, hizmetlerimizi ulaştıracağız. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir kez daha tüm çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek’in konuşmasının ardından turnuvaya özel olarak hazırlanan pasta kesilerek, katılımcılara ikram edildi.

Dereceye giren sporculara kupa, madalya, basketbol topu ve 3x3 forması hediye edildi.