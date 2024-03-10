Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği üyeleriyle veda kahvaltısında buluştu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeKahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı Bekir Sami Yavuz öncülüğündeki yönetim kurulu ve üyeleri ile veda kahvaltısında buluştu.

Misafirlerini tek tek karşılayan Başkan Mahçiçek, sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Dernek üyelerinin yoğun katılım sağladığı kahvaltı programı duygu dolu anlara sahne oldu.

Programın ilk selamlama konuşmasını Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı Bekir Sami Yavuz yaptı. Yavuz, Başkan Mahçiçek’e hem ev sahipliği hem de desteklerinden ötürü teşekkür ederek, haklarını daima helal ettiklerini söyledi.

Selamlama konuşmasının ardından Onikişubat Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hazırladığı ve Başkan Mahçiçek’in hayatının anlatıldığı ‘Bir Yetimin Hikayesi: Hanefi Mahçiçek’ filminin izlendi.

Başkan Mahçiçek’in çocukluğunu, gençliğini, eğitim hayatı ve siyasi kariyerinin anlatıldığı kısa film, izleyicileri duygulandırdı.

“BİR YETİMİN HİKAYESİ İLE DUYGULANDIK”

Filmin ardından davetlilerine sesleyen Başkan Mahçiçek, “Biraz duygulandık arkadaşlarımızın hazırladığı, Bir Yetimin Hikayesi ile ama hayat böyle, her şey geçiyor. Zorluklarla da geçse güzel günleri de mutlu günleri de var. Örneğin bugün Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanımız Bekir Sami Yavuz öncülüğündeki yönetim kurulu ve üyelerle kahvaltıda bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte oldunuz bizleri onurlandırdınız. Görev süremizde derneğimizle uyumlu ve güzel projelere imza atmıştık, bugün de birlikte olalım, helallik isteyelim dedik. Dernek Başkanımıza ve kıymetli üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Her şeyin bir başı ve bir de sonu var. Başladığımız gibi bırakmayı da bilmemiz lazım. Bu bayrağı bizden sonraki arkadaşlarımız Allah’ın yardımıyla taşıyacaklardır, daha iyi yerlere götüreceklerdir. Bu memleket güzel bir memleket. Bu memleketin insanlarının da kökü temiz ve sağlam. Bizim eksiklerimiz de var mı? Var. Maalesef birbirimizle çok uğraşırız. Birbirimizle uğraşmayı bir bırakabilsek, memleket işlerine biraz daha dalabilsek çok daha verimli olacağız” dedi.

“ÜZERİMİZDE ÇOK HAKKINIZ VE EMEĞİNİZ VAR, HAKKINIZI HELAL EDİN”

Dernek üyelerinden helallik isteyen Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Her zaman yanınızda olmak, destek vermek istedik ama eksik kaldığımız şeyler olabilir. Hakkınızı helal edin, bizim üzerimizde çok hakkınız ve emeğiniz var. Ne zaman bize ihtiyaçları olursa hep yanlarında olacağız, memleketimize bir taş daha koyabilmek için. Bu memlekette inşallah çok daha güzel şeyler olacak. Bakın Onikişubat Belediyesi iyi bir belediye. Devlete sigorta, vergi borcu yok. 2,5 milyar TL yatırım ve hizmet yapmışız. Bunun da 950 milyon TL’sini kendisi üretmiş. Çok bir eksiğimiz yok ama yeni arkadaşlarımız inşallah bayrağı daha yükseğe taşıyacaklardır. Biz de hep yanlarında olacağız, kesinlikle onların en büyük destekçisi olacağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum, sizlere aileniz ve torunlarınızla beraber sağlık ve mutluluk içerisinde güzel ömürler temenni ediyorum. Yarın itibariyle idrak etmeye başlayacağımız Ramazan-ı Şerif’ini de şimdiden tebrik ediyorum.”

Buluşma, Başkan Mahçiçek ve davetlilerinin günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.