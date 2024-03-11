Ak Parti İl Başkanı Doğan’dan Kahramanmaraş'a Yeni Stadyum Müjdesi

Özellikle 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören ve yıkılan statların yerini alacak bu proje, şehrin spor altyapısına önemli bir katkı sağlayacak.

İhale sürecinin en kısa sürede tamamlanacağını belirten İl Başkanı Cüneyt Doğan, geçmişte yapılan ihalede katılımın olmaması sebebiyle projenin askıya alındığını ancak şimdi yeni bir heyecanla hareket edildiğini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Doğan, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak, dün şehrimizi ziyaret ederek yakın zamanda Kahramanmaraş'a stadyumun yapılacağının müjdesini paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın zaten şehrimize deprem öncesi stadyum projesi vardı. Hatta Büyükşehir Belediyemiz tarafından 1 Şubat 2023'te ihalesi yapıldı fakat katılım olmayınca ihale ertelenmişti. 6 Şubat 2023 depremlerinde de şehrimizde bulunan 2 stadımız ciddi hasar alarak yıkıldı.

Kahramanmaraş’ımıza kazandırılacak olan yeni stadyum UEFA standartlarında olacak. Yeme içme alanları, otopark, sosyal donatılar, antrenman salonu ve teknik birimleri içerisinde barındıracak olan yeni stadyum, uzun yıllar boyunca şehrimize ve spora hizmet edecek. Yaşan Statlar projesi kapsamında şehrimizde inşa edilecek olan stadyumda, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, çok amaçlı spor salonları, tekvando, karate, kick boks sahaları gibi birçok alanı bünyesinde barındıracak.

Bizler hem AK Parti teşkilatları olarak hem Milletvekillerimiz hem de yerel yöneticilerimizle birlikte bu konunun da yakın takipçisi olacağız. Kahraman şehrimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.