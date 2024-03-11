Dr. Selahaddin Can Bertize seslendi; ‘Asfalt zenginin kapısına kadar gidiyor, sizin günahınız ne?’

Bertizlileri ziyaret ederek projelerini anlatan Can, iktidar mensuplarının bölge halkının sorunlarına kulak tıkadığını ifade etti.

Bertizin yol problemini birlik olup çözeceğini aktaran Can, asfaltın zenginlerin kapısına kadar gittiğini anımsatarak şunları kaydetti;

“Bertiz’in yol problemini yıllardan beri herkes bilir. İktidardakiler her seçim gelir yol yapacağız, tünel açacağız der, bir dahaki seçime kadar görünmezler. Burada yüksek oylarına güvenerek yapmıyorlar. Belki yaparlar diye umut ediyorsunuz ama son 20 yıldır yapmıyorlar. İnşallah biz yapacağız. Belediyenin oradan yan yoldan, Yedikulardan devam edecek. Tünel için de projeyi yapacağız Ankara’ya gideceğiz, buraya bu yol yapılacak diyeceğiz, Bertiz ve Kahramanmaraş olarak masaya yumruğumuzu vuracağız. Bunların hepsi bir olduğu için büyük ağabeyleri sus dediğinde susuyor, sizlere hizmet getirmiyorlar.”

“SİZİN GÜNAHINIZ NE?”

Maraş’ın belli zenginlerinin bağ bahçesine, kapısının ağzına kadar asfalt yol yapıyorlar. Sizin günahınız ne? Yolları gelirken gördük, yıllardan beride böyle. Bu iktidar istese bu yolu çoktan yapardı. Sizler bizim için değerlisiniz. Buranın ulaşım konusunu çözeceğiz.

“BERTİZİ İMARA AÇACAĞIZ”

“Bertizi imara açacağız. Neden mi? İki deprem yaşadık 6 Şubatta, bu iki depremin tam ortasında Bertiz vardı. Deprem bu bölgelere çok fazla hasar vermedi. Çünkü zemin sağlam. Şehir merkezinde insanlar yer arıyor, rezerv alanlar ilan ettiler, kimi yerlerde Orta hasar dediler insanlar kendi evinin yerini bile yapamıyor. Amaçları oraları birilerine peşkeş çekmek. Burayı imara açtığımızda yerleşim bölgesi buraya doğru açılabilir.”

“SU PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ”

“Su problemini çözeceğiz. Belediye olarak projeler hazırlayıp kaynak su varsa bulup depolarla sahaya vereceğiz. Bir diğeri burada Taziye evi, sağlık ocağı, okul yeterli değil. Taşımalı eğitim yapılıyor. Arsalar belirleyip bu sorunları da çözeceğiz. Seçimden seçime değil her zaman yanınızda olacağız.”