Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği üyeleriyle veda kahvaltısında buluştu
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği...
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün özel'
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün...
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...

Dr. Selahaddin Can Bertize seslendi; ‘Asfalt zenginin kapısına kadar gidiyor, sizin günahınız ne?’

Hafta sonu Kahramanmaraş’ın Bertiz bölgesini ziyaret eden İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can, bölgenin yol problemine dikkat çekti.

Dr. Selahaddin Can Bertize seslendi; ‘Asfalt zenginin kapısına kadar gidiyor, sizin günahınız ne?’

Dr. Selahaddin Can Bertize seslendi; ‘Asfalt zenginin kapısına kadar gidiyor, sizin günahınız ne?’

Hafta sonu Kahramanmaraş’ın Bertiz bölgesini ziyaret eden İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can, bölgenin yol problemine dikkat çekti.

11 Mart 2024 Pazartesi 14:32

Bertizlileri ziyaret ederek projelerini anlatan Can, iktidar mensuplarının bölge halkının sorunlarına kulak tıkadığını ifade etti.

Bertizin yol problemini birlik olup çözeceğini aktaran Can, asfaltın zenginlerin kapısına kadar gittiğini anımsatarak şunları kaydetti;

“Bertiz’in yol problemini yıllardan beri herkes bilir. İktidardakiler her seçim gelir yol yapacağız, tünel açacağız der, bir dahaki seçime kadar görünmezler. Burada yüksek oylarına güvenerek yapmıyorlar. Belki yaparlar diye umut ediyorsunuz ama son 20 yıldır yapmıyorlar. İnşallah biz yapacağız. Belediyenin oradan yan yoldan, Yedikulardan devam edecek. Tünel için de projeyi yapacağız Ankara’ya gideceğiz, buraya bu yol yapılacak diyeceğiz, Bertiz ve Kahramanmaraş olarak masaya yumruğumuzu vuracağız. Bunların hepsi bir olduğu için büyük ağabeyleri sus dediğinde susuyor, sizlere hizmet getirmiyorlar.”

“SİZİN GÜNAHINIZ NE?”

Maraş’ın belli zenginlerinin bağ bahçesine, kapısının ağzına kadar asfalt yol yapıyorlar. Sizin günahınız ne? Yolları gelirken gördük, yıllardan beride böyle. Bu iktidar istese bu yolu çoktan yapardı. Sizler bizim için değerlisiniz. Buranın ulaşım konusunu çözeceğiz.

“BERTİZİ İMARA AÇACAĞIZ”

“Bertizi imara açacağız. Neden mi? İki deprem yaşadık 6 Şubatta, bu iki depremin tam ortasında Bertiz vardı. Deprem bu bölgelere çok fazla hasar vermedi. Çünkü zemin sağlam. Şehir merkezinde insanlar yer arıyor, rezerv alanlar ilan ettiler, kimi yerlerde Orta hasar dediler insanlar kendi evinin yerini bile yapamıyor. Amaçları oraları birilerine peşkeş çekmek. Burayı imara açtığımızda yerleşim bölgesi buraya doğru açılabilir.”

“SU PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ”

“Su problemini çözeceğiz. Belediye olarak projeler hazırlayıp kaynak su varsa bulup depolarla sahaya vereceğiz. Bir diğeri burada Taziye evi, sağlık ocağı, okul yeterli değil. Taşımalı eğitim yapılıyor. Arsalar belirleyip bu sorunları da çözeceğiz. Seçimden seçime değil her zaman yanınızda olacağız.”

Anahtar Kelimeler:
Dr. Selahaddin Can Bertize Seslendi; ‘Asfalt Zenginin Kapısına Kadar GidiyorSizin Günahınız Ne?’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ak Parti İl Başkanı Doğan’dan Kahramanmaraş'a Yeni Stadyum Müjdesi
Ak Parti İl Başkanı Doğan’dan Kahramanmaraş'a Yeni Stadyum Müjdesi
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği üyeleriyle veda kahvaltısında buluştu
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği üyeleriyle veda kahvaltısında buluştu
Yaşar Alparslan’ın İsmi Tarih Kültür Araştırma Merkezi’nde Yaşatılacak
Yaşar Alparslan’ın İsmi Tarih Kültür Araştırma Merkezi’nde Yaşatılacak
Kahramanmaraş’ta büyük usta son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş’ta büyük usta son yolculuğuna uğurlandı
Abdülhamit Han Camii Ramazan ayına hazır!
Abdülhamit Han Camii Ramazan ayına hazır!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber