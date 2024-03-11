Mesut Dedeoğlu ‘Bizim derdimiz koltuğa oturmak değil, memleketimize hizmet etmek’

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı’nın organize ettiği Geleneksel Cumartesi İstişare Toplantısı, yoğun katılım dolayısıyla parti binası önünde yapıldı. Toplantı sonrası yapılan sohbete bir çok vatandaş eşlik etti.

Programa İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, İYİ Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Mehmet Sabancı, İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Selahaddin Can, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Mikrofonu eline alan vatandaşlarda duygu, düşünce ve taleplerini dile getirdi. Burada konuşma yapan İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, vatandaşları selamlayarak herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

YETER ARTIK DUR DİYELİM BU HİZMETSİZLİĞE

Kahramanmaraş’ın sorunlarını ve çözümlerini her platformda ve ziyaretlerinde dile getiren Dedeoğlu, vatandaşlardan bir ricada bulunarak şöyle dedi: “Eğer müsade ederseniz ve İYİ kadroları belediye başkanlığı görevine getirseniz bu memlekete canla başla hizmet edeceğiz. 11 belediye başkanımızla beraber Kahramanmaraş’ı sadece Türkiye’de değil dünyanın yıldızı yapacağız inşallah. Bizleri göreve getirdiğiniz takdirde görün bu yiğitler memlekete nasıl hizmet ediyor. Hizmet nasıl yapılıyor görsünler. Kahramanmaraş’ımızın bu kaderi değişsin artık. Yeter artık dur diyelim bu hizmetsizliğe.”

ÇOK KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ İNŞALLAH

Kahramanmaraş’ın en büyük sorunlardan bir tanesi olan; orta hasarlı binalar, rezerv alanlar ve alınamayan ruhsatların durumuna bir kez daha dikkat çeken Dedeoğlu, “Şuana kadar ana caddeler üzerindeki enkazları kaldırabildiler. Ağır hasarlı binalar daha yeni yeni yıkılmaya başladı. Depremin üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Bir yılda yapılan işler bunlar. Kenar semtlere eski mahallelere daha giremediler. Bir yılda orta hasarlı binalar ne yaptılar. Bu tempoyla gidilirse ara sokaklardaki ağır hasarlı binaları 8-10 yılda kaldırırlar. Değiştirelim bu memleketin kaderini artık. Hizmet yapacak insanları getirelim göreve. Allah izin verirse göreve geldiğimizde İYİ parti belediyeciliğinde bu sorunları çok kısa süre içerisinde çözeceğimize söz veriyorum” dedi.