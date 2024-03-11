Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği üyeleriyle veda kahvaltısında buluştu
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği...
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün özel'
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün...
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...

Bekir Eryılmaz; ‘31 Mart’ta sandıkları patlatacağız’

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyük Birlik Partisi (BBP) Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz; “Hemşehrilerimizin bize olan inancı ile 31 Mart’ta sandıkları patlatacağız” dedi.

Bekir Eryılmaz; ‘31 Mart’ta sandıkları patlatacağız’

Bekir Eryılmaz; ‘31 Mart’ta sandıkları patlatacağız’

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyük Birlik Partisi (BBP) Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz; “Hemşehrilerimizin bize olan inancı ile 31 Mart’ta sandıkları patlatacağız” dedi.

11 Mart 2024 Pazartesi 14:54

Dulkadiroğlu’nun en iddialı başkan adayı Eryılmaz, başarı ile yürüttüğü seçim kampanyasında hemşehrilerinin bir kez daha gönlünü kazandı.

Ayağı yere basan uygulanabilir projeleriyle ilçeyi yönetmeye talip olan Eryılmaz; “Yıllardır ilçemizi aynı zihniyet yönetti. 6 Şubat depremlerinde halkımız gördü, bunların dertleri vatandaş değil, kendi çıkarları. Gittiğimiz her yerde bizleri gönülden kucaklayan hemşehrilerimiz Dulkadiroğlu’nu kendi evlatlarının yönetmesi için destek verecek” dedi.

Teknik belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilikte de iddialı olduklarını belirten Eryılmaz; “2019 Yerel seçimleri adaylık sürecimizde kullandığımız “DULKADİROĞLU İLÇESİ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK METROPOL KÖYÜ” sloganıyla ilçemizde tespit ettiğimiz ama mevcut yerel yönetimin bir türlü çözmediği eksiklikler dururken, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketiyle Kahramanmaraş’ın merkez ilçeleri Dulkadiroğlu- Onikişubat arasındaki uçurum daha da arttı.

Eğitim, sağlık, yol, ulaşım, barınma ve sosyal imkanlar bakımından ilçemizdeki bu geri kalmışlıktan en çok etkilenen çocuklarımız ve gençlerimiz için projeler geliştireceğiz.

EĞİTİM DESTEĞİ

Eğitim çağının farklı aşamalarında olan ve gerek ekonomik nedenlerle özel ders alamayan, takviye kurslarına gidemeyen, gerekse sınavlara hazırlanma sürecinde ek ders almak isteyen öğrencilere profesyonel branş öğretmenleri ve eğitim kadroları nezaretinde müfredata uygun ek eğitimler verilecektir.

SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

İlçemizde çok az olan sportif alanların sayısını arttıracağız. Daha önce yapılan ve şu an izbe ve atıl bir mekan olarak kalan Yahya kemal Mahallesi’ndeki açık yüzme havuzunu kapalı yüzme havuzu ve spor alanı olarak daha kapsamlı şekilde tekrar projelendirip halkımıza kazandıracağız.

Mevcut durumda okuldan eve- evden okula gidip gelen çocuklarımız için okuldan arta kalan ve tatil günlerinde birlikte vakit geçirebilecekleri herhangi bir açık sosyal alanımız yok.

Birbirine yakın mahallelerimiz için belirleyeceğimiz alanlarda güvenle vakit geçirecekleri Gençlik Merkezleri, Kütüphane, Spor Kompleksi ve Sanat Eğitim Kurslarının bulunduğu kompleksler hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesut Dedeoğlu ‘Bizim derdimiz koltuğa oturmak değil, memleketimize hizmet etmek’
Mesut Dedeoğlu ‘Bizim derdimiz koltuğa oturmak değil, memleketimize hizmet etmek’
Dr. Selahaddin Can Bertize seslendi; ‘Asfalt zenginin kapısına kadar gidiyor, sizin günahınız ne?’
Dr. Selahaddin Can Bertize seslendi; ‘Asfalt zenginin kapısına kadar gidiyor, sizin günahınız ne?’
Ak Parti İl Başkanı Doğan’dan Kahramanmaraş'a Yeni Stadyum Müjdesi
Ak Parti İl Başkanı Doğan’dan Kahramanmaraş'a Yeni Stadyum Müjdesi
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği üyeleriyle veda kahvaltısında buluştu
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği üyeleriyle veda kahvaltısında buluştu
Yaşar Alparslan’ın İsmi Tarih Kültür Araştırma Merkezi’nde Yaşatılacak
Yaşar Alparslan’ın İsmi Tarih Kültür Araştırma Merkezi’nde Yaşatılacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber