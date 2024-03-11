Bekir Eryılmaz; ‘31 Mart’ta sandıkları patlatacağız’

Dulkadiroğlu’nun en iddialı başkan adayı Eryılmaz, başarı ile yürüttüğü seçim kampanyasında hemşehrilerinin bir kez daha gönlünü kazandı.

Ayağı yere basan uygulanabilir projeleriyle ilçeyi yönetmeye talip olan Eryılmaz; “Yıllardır ilçemizi aynı zihniyet yönetti. 6 Şubat depremlerinde halkımız gördü, bunların dertleri vatandaş değil, kendi çıkarları. Gittiğimiz her yerde bizleri gönülden kucaklayan hemşehrilerimiz Dulkadiroğlu’nu kendi evlatlarının yönetmesi için destek verecek” dedi.

Teknik belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilikte de iddialı olduklarını belirten Eryılmaz; “2019 Yerel seçimleri adaylık sürecimizde kullandığımız “DULKADİROĞLU İLÇESİ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK METROPOL KÖYÜ” sloganıyla ilçemizde tespit ettiğimiz ama mevcut yerel yönetimin bir türlü çözmediği eksiklikler dururken, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketiyle Kahramanmaraş’ın merkez ilçeleri Dulkadiroğlu- Onikişubat arasındaki uçurum daha da arttı.

Eğitim, sağlık, yol, ulaşım, barınma ve sosyal imkanlar bakımından ilçemizdeki bu geri kalmışlıktan en çok etkilenen çocuklarımız ve gençlerimiz için projeler geliştireceğiz.

EĞİTİM DESTEĞİ

Eğitim çağının farklı aşamalarında olan ve gerek ekonomik nedenlerle özel ders alamayan, takviye kurslarına gidemeyen, gerekse sınavlara hazırlanma sürecinde ek ders almak isteyen öğrencilere profesyonel branş öğretmenleri ve eğitim kadroları nezaretinde müfredata uygun ek eğitimler verilecektir.

SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

İlçemizde çok az olan sportif alanların sayısını arttıracağız. Daha önce yapılan ve şu an izbe ve atıl bir mekan olarak kalan Yahya kemal Mahallesi’ndeki açık yüzme havuzunu kapalı yüzme havuzu ve spor alanı olarak daha kapsamlı şekilde tekrar projelendirip halkımıza kazandıracağız.

Mevcut durumda okuldan eve- evden okula gidip gelen çocuklarımız için okuldan arta kalan ve tatil günlerinde birlikte vakit geçirebilecekleri herhangi bir açık sosyal alanımız yok.

Birbirine yakın mahallelerimiz için belirleyeceğimiz alanlarda güvenle vakit geçirecekleri Gençlik Merkezleri, Kütüphane, Spor Kompleksi ve Sanat Eğitim Kurslarının bulunduğu kompleksler hayata geçireceğiz” diye konuştu.