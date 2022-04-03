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Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yayımladığı mesajından, “Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i, vefatının 25’inci yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı

Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yayımladığı mesajından, “Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i, vefatının 25’inci yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

03 Nisan 2022 Pazar 16:42
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in vefatının 25’inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkeş’in Türkiye’nin en zorlu günlerinde demokrasiden yana duruş gösterdiğini belirterek, “Bağımsız Türkiye ideali ile kardeşlik üzerine inşa ettiği siyasi görüşü ve demokrasiden yana dik duruşuyla hatırlayacağımız Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i, vefatının 25’inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Merhum Alparslan Türkeş, savunduğu değerlerle siyaset ve devlet hayatımızda müstesna bir yer tutmuş önemli bir siyasetçiydi. Türkiye’nin en zorlu dönemlerinde demokrasiden yana duruş sergileyen sayın Türkeş, milli ve manevi değerleri rehber edinen tavrıyla Türk milletimizin gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Bağımsız Türkiye ideali ile kardeşlik üzerine inşa ettiği siyasi görüşü ve demokrasiden yana dik duruşuyla hatırlayacağımız Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i, vefatının 25’inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin nezdinde, tüm Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime de ayrıca baş sağlığı diliyorum.”

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