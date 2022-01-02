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Başkan Okay, Cadde Ve Sokaklarımızı Daha Güzel Hale Getiriyoruz

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokakları güzelleştirdiklerini ifade ederek, “Vatandaşlarımıza yakışır, güzel cadde ve sokaklar ortaya çıkarıyoruz” dedi.

Başkan Okay, Cadde Ve Sokaklarımızı Daha Güzel Hale Getiriyoruz

Başkan Okay, Cadde Ve Sokaklarımızı Daha Güzel Hale Getiriyoruz

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokakları güzelleştirdiklerini ifade ederek, “Vatandaşlarımıza yakışır, güzel cadde ve sokaklar ortaya çıkarıyoruz” dedi.

02 Ocak 2022 Pazar 13:25
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İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İsmetpaşa mahallesi 12. Sokak ve Sakarya Çarşısı’nda gerçekleştirilen çalışmaları dile getirdi. Bu sokaklarda daha önce yenileme çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Okay, bu çalışmalarda güncellemeler yapıldığını söyledi.
Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “İlçemizi en güzel şekilde dönüştürmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda başlattığımız modern sokak iyileştirme çalışmalarımızda değişim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha önce güzel bir şekilde yenilediğimiz cadde ve sokaklarımıza yeni eklemeler yapıyoruz. Burada amacımız hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda güzel olan cadde ve sokaklarımızı daha güzel hale getirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.”
Dulkadiroğlu Belediyesi’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakarya Çarşısı ve İsmetpaşa mahallesi 12. Sokak esnafı Belediye Başkanı Necati Okay’a teşekkür etti.

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Başkan OkayCadde Ve Sokaklarımızı Daha Güzel Hale Getiriyoruz
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