Başkan Okay, Dulkadiroğlu’na Yakışanı Yapıyoruz

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yapımı devam eden Beyazıtlı mahallesi Şelale Park ve sosyal tesis projesini değerlendirdi. Projenin büyük bir hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Okay, tamamlandığında ilçeye sosyal anlamda büyük bir değer katacağını söyledi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları ifade etti: “İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına yoğun bir çaba harcıyoruz. Bu kapsamda ilçemizin dört bir yanında sosyal tesisler ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Beyazıtlı mahallemizde de ilçemize çok yakışacak bir projenin inşaatını sürdürüyoruz. İçerisinde restoran, yürüyüş alanı ve kafe gibi sosyal alanların bulunduğu tesisimiz açıldığında bulunduğu alana büyük değer katacak. Şimdiden ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”