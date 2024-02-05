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Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nu yeniden ayağa kaldıracağız”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni dönemde Dulkadiroğlu ilçesinin küllerinden yeniden doğacağını, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yeniden yükseleceğini söyledi.

Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nu yeniden ayağa kaldıracağız”

Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nu yeniden ayağa kaldıracağız”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni dönemde Dulkadiroğlu ilçesinin küllerinden yeniden doğacağını, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yeniden yükseleceğini söyledi.

05 Şubat 2024 Pazartesi 10:43

Ak Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Aday’ı olarak gösterilen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kendisine gösterilen teveccühe teşekkür ederek, ilçesini yeniden inşa ve ihya edeceğini söyledi. Bu dönemin her açıdan zor gibi göründüğünü dile getiren Başkan Okay, birlik ve beraberlik içerisinde her türlü zorluğun üstesinden geleceklerini ifade etti.
Önceliklerinin yeniden inşa olduğunu aktaran Başkan Okay, bunun için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.


Dulkadiroğlu ilçesinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmeti büyük bir özveriyle sağlayacaklarının altını çizen Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Büyük bir özveri ve gururla yürüttüğüm Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı görevi için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühü ile yeni dönem için aday gösterildim. Öncelikle, Sayın genel başkanımıza, milletvekillerimize, il başkanımız ve partililerimize, tevdi ettikleri bu görev için çok teşekkür ediyorum. Bu güne kadar olduğu gibi, bugünden sonrada özverili bir şekilde çalışarak, vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğim. Asrın felaketinde çok büyük yara alan ilçemizin yaralarını sarmak, yıkılan binaları yeniden inşa etmek için yola çıktık. Bu yolda hep birlikte yürüyeceğiz. İlçemizi sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yeniden ayağa kaldıracağız. Vatandaşlarımızın bizlere olan güvenini biliyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonrada onların güvenini boşa çıkarmayacağız. Bu sürecin ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum.”

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Başkan Okay“Dulkadiroğlu’nu Yeniden Ayağa Kaldıracağız”
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