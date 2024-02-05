Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve Erciyes Gezisi!

Geziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlerin eğitim dışında sosyal aktivite yapmaları adına bir etkinlik düzenlediklerinin altını çizdi.

Muhammet Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi ve Dr. Cafer Tatlıbal Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin gezi programına katıldığını ifade eden Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Dulkadiroğlu Gençlik Merkezlerimiz gençlerimizle dolup taşmaktadır. Gençlerimizin merkezlerde en iyi şekilde eğitim almaları, çeşitli sosyal aktivitelerde bulunmaları adına da gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda bir gezi programı organize ettik. Gençlerimizi Kapadokya ve Kayseri’ye gönderdik. Gençlerimizin sosyal anlamda bu gibi aktiviteler yapmalarını önemsiyoruz. Bu noktada üzerimize düşeni bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Bu gibi aktivitelerin devamının geleceğini de gençlerimize müjdelemiş olayım.”

İki gün süren gezi sonunda gençler Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a kendilerine sunduğu bu imkandan dolayı teşekkür etti.