Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve Erciyes Gezisi!
Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve...
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...

Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve Erciyes Gezisi!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediyesi, Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrencilere Erciyes ve Kapadokya gezisi düzenledi.

Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve Erciyes Gezisi!

Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve Erciyes Gezisi!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediyesi, Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrencilere Erciyes ve Kapadokya gezisi düzenledi.

05 Şubat 2024 Pazartesi 11:13

Geziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlerin eğitim dışında sosyal aktivite yapmaları adına bir etkinlik düzenlediklerinin altını çizdi.

Muhammet Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi ve Dr. Cafer Tatlıbal Gazipaşa Gençlik Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin gezi programına katıldığını ifade eden Başkan Okay, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Dulkadiroğlu Gençlik Merkezlerimiz gençlerimizle dolup taşmaktadır. Gençlerimizin merkezlerde en iyi şekilde eğitim almaları, çeşitli sosyal aktivitelerde bulunmaları adına da gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda bir gezi programı organize ettik. Gençlerimizi Kapadokya ve Kayseri’ye gönderdik. Gençlerimizin sosyal anlamda bu gibi aktiviteler yapmalarını önemsiyoruz. Bu noktada üzerimize düşeni bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Bu gibi aktivitelerin devamının geleceğini de gençlerimize müjdelemiş olayım.”
İki gün süren gezi sonunda gençler Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a kendilerine sunduğu bu imkandan dolayı teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya Ve Erciyes Gezisi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Cumhuriyet başsavcılığı deprem dosyalarıyla ilgili son durumu açıkladı!
Kahramanmaraş Cumhuriyet başsavcılığı deprem dosyalarıyla ilgili son durumu açıkladı!
Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nu yeniden ayağa kaldıracağız”
Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nu yeniden ayağa kaldıracağız”
Kahramanmaraş’ta toplu taşıma filosuna 10 yeni hibrit otobüs!
Kahramanmaraş’ta toplu taşıma filosuna 10 yeni hibrit otobüs!
Mehmet Akpınar “6 Şubat önümüzdeyken, nasıl 12 Şubatı karşılayacağız?”
Mehmet Akpınar “6 Şubat önümüzdeyken, nasıl 12 Şubatı karşılayacağız?”
Kahramanmaraş’ta Cumhur İttifakı adayları açıklandı
Kahramanmaraş’ta Cumhur İttifakı adayları açıklandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber