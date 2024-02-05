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Kahramanmaraş’ta kaymakam ölü bulundu!

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde görev yapan ilçe Kaymakamı Mesut Coşkun, evinde ölü bulundu.

Kahramanmaraş’ta kaymakam ölü bulundu!

Kahramanmaraş’ta kaymakam ölü bulundu!

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde görev yapan ilçe Kaymakamı Mesut Coşkun, evinde ölü bulundu.

05 Şubat 2024 Pazartesi 11:56

Edinilen bilgiye göre, 07 Eylül 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ekinözü Kaymakamı olarak atanan Mesut Coşkun’a ulaşılamaması üzerine evinde kontrole giden ekipler, 30 yaşındaki genç kaymakamın silahla vurulmuş cesedi ile karşılaştı. İlçe Kaymakamının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mesut Coşkun Kimdir?

1993 yılında Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini memleketi Kırıkkale’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 2016 yılında mezun oldu. 2018 yılında T.C İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri olarak Kaymakamlık mesleğine intisap etti.

Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Ağrı- Doğubayazıt ve Trabzon- Beşikdüzü ilçelerinde kaymakam refikliği stajı yaptı. Afyonkarahisar-Dazkırı ve Burdur-Karamanlı ilçelerinde kaymakam vekilliği stajı yaptı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 107.Dönem Kaymakamlık kursunu Üstün Başarı derecesi ile tamamladı. Sırasıyla Kastamonu-İhsangazi ve Artvin - Kemalpaşa Kaymakamı olarak görev yaptı.

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