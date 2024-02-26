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Başkan Okay Erkenez Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, seçim çalışmaları kapsamında Erkenez mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Okay Erkenez Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Başkan Okay Erkenez Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, seçim çalışmaları kapsamında Erkenez mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

26 Şubat 2024 Pazartesi 10:17

Başkan Okay, ortaya koyduğu projeleri dile getirerek yeni dönem için yapacaklarını ifade etti.

Seçim çalışması kapsamında ziyaretlerin sürdüren Başkan Okay, Erkenez mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ortaya koyduğu hizmetleri sıralayan Başkan Okay, yeni dönemde yapacaklarını anlattı.

Vatandaşların teveccühünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yaşamış olduğumuz asrın felaketinin yaralarını sararak ilçemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Asrın felaketinde çok büyük yaralar aldık. Bu yaraları birlikte saracağız. Göreve geldiğimiz günden buyana ilçemizin gelişmesi, kalkınması adına çok önemli çalışmalar yaptık. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde ilçemizi her açıdan değerlendirdik. Yeni dönemde bu değeri ve kıymeti artıracağız. Hep birlikte Dulkadiroğlu’nu yeniden ihya edeceğiz.”

 

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