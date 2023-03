Başkan Okay, İftar Çadırlarını Ziyaret Ederek Vatandaşlarla Hasbihal Etti

Devletin çok güçlü olduğunu söyleyen Başkan Okay, tüm sorunların üstesinden gelineceğini ifade etti. Bu süreçte her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu dile getiren Başkan Okay, vatandaşlarla yaptığı sohbetinde şunları söyledi: “Her türlü zorluğun üstesinden gelen büyük bir siyasi iradeye ve güçlü bir devlete sahibiz. Bu noktada içimiz çok rahat. Vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetini giderme adına çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar neticesinde hayat da normale dönmeye başladı. Vatandaşlarımızın tüm sorunları bir bir çözüme kavuşuyor. Ramazan bereketiyle her işimizin daha güzel olacağına inanıyorum. Bu güzel günde vatandaşlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rabbim bizlere böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın.”