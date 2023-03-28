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Andırın ve Ekinözü ilçelerinde ilk ders zili çaldı

6 Şubat depremlerinin ardından Andırın ve Ekinözü ilçelerinde ilk ders zili çaldı.

Andırın ve Ekinözü ilçelerinde ilk ders zili çaldı

Andırın ve Ekinözü ilçelerinde ilk ders zili çaldı

6 Şubat depremlerinin ardından Andırın ve Ekinözü ilçelerinde ilk ders zili çaldı.

28 Mart 2023 Salı 11:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda hasarsız raporu verilen Andırın ilçesinde 26 okul, Ekinözü ilçesinde ise 10 okul olmak üzere toplam 36 okulda bugün itibariyle eğitim ve öğretim başladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, eğitim ve öğretimin başlaması münasebetiyle Andırın ilçesinde bulunan okullarda öğrenci ve öğretmenler ile bir araya geldi. İlimiz merkezli gerçekleşen ve birçok ili de olumsuz etkileyen büyük bir afet yaşadıklarını ama hayatta kalanlar için hayatın en anlamlı ve en iyi şekilde devam etmesi gerektiği kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, öğrenci ve öğretmenlerin her türlü sorununda en büyük destekçileri olacaklarını ifade etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, eğitim ve öğretimin yaşanan acıları hafifleteceğine inandığını, bu nedenle tüm ilçelerde açılmayan okulları ise sorunlarını ivedi bir şekilde hallederek kademeli olarak eğitim ve öğretime açacaklarını kaydetti ve gerekli açıklamaların Valilik tarafından en kısa zamanda yapılacağını belirtti.

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Andırın Ve Ekinözü Ilçelerinde Ilk Ders Zili çaldı
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